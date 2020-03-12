Скачать
Четверг, 12.03.2020
Противодействие Covid-19: Данилов пообщался с представителем ВОЗ
Противодействие Covid-19: Данилов пообщался с представителем ВОЗ
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Украинцам дали рекомендации относительно визитов в США
Евро-2020 могут перенести на следующий год
Евро-2020 могут перенести на следующий год
Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина
Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина

У Порошенко считают, что Украина не готова к коронавирусу

У Порошенко считают, что Украина не готова к коронавирусу
18:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:В "Евросолидарности" заявили, что спустя два месяца после начала эпидемии Covid-19 власть к ней не готова.

Эпидемия коронавируса, которая вызвала панику по всему миру, в Украине осложняется еще и тем, что власть за два месяца так и не смогла как следует подготовиться к ней.

Об этом заявила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Очевидно, что Украина не готова к коронавирусу. Система информирования граждан не налажена. Нет ни одной социальной рекламы, что делать людям, чтобы уберечься, как соблюдать карантин, а что делать, если есть симптомы заболевания. …Это реальная ситуация, которая недопустима, и говорит о том, что инфантилизм власти, такое дилетантство власти сегодня ставит страну в очень сложную ситуацию на фоне таких глобальных вызовов, как коронавирус", - приводит слова Сюмар пресс-служба партии.

Учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран: Минздрав заявил о новом плане

Она отметила, что после объявления карантинных мероприятий в Италии и других европейских странах украинцы могут массово возвращаться на родину, и на границах должны быть обеспечены оперативное тестирование и надлежащие условия для карантина.

"Мы понимаем, что после закрытия Италии очень много работников приедет в Украину и страна должна быть готова к эпидемии, а такой готовности сегодня Минздрав, украинское правительство, украинская власть никоим образом не демонстрирует", - констатирует нардеп.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вирус, Петр Порошенко, Пандемия, Коронавирус, Европейская солидарность, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)
05 Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
На Донбассе ранен военный ВСУ
На Донбассе ранен военный ВСУ
НБУ: Банковская система в Украине сверхликвидна
Банковская система в Украине сверхликвидна
Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ
Будет ли Евровидение-2020: организаторы дали окончательный ответ
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь