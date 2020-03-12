Скачать
Четверг, 12.03.2020
Карантин в Украине: как будет работать Верховная Рада
Карантин в Украине: как будет работать Верховная Рада
В ТКГ близки к согласованию очередного списка лиц на обмен
В ТКГ близки к согласованию очередного списка лиц на обмен
Вольфсбург 0:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
Вольфсбург 0:1 Шахтер: онлайн-трансляция матча (Фото, Видео)
Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя

В ТКГ близки к согласованию очередного списка лиц на обмен

В ТКГ близки к согласованию очередного списка лиц на обмен
21:44 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Согласно зявлению ОБСЕ, список лиц для обмена согласуют в течение двух недель.

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились в течение ближайшей недели представить в ТКГ очередной список лиц, и в течение двух недель окончательно его согласовать.

Об этом говорится в сообщении для печати Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау после встречи ТКГ 11 марта в Минске.

"Гуманитарная рабочая группа уделила основное внимание вопросу обмена удерживаемыми. Участники договорились в течение ближайшей недели представить в ТКГ очередной список лиц, и в течение двух недель окончательно его согласовать", - заявила Хайди Грау.

Она также сообщила, что в центре внимания рабочей группы по безопасности были вопросы, связанные с определением дополнительных участков разведения сил и средств: "Участники договорились в течение недели представить свои позиции о возможных компромиссах".

Кроме того, стороны достигли принципиального согласия по открытию двух новых пунктов пропуска.

Отдельно спецпредставитель ОБСЕ подчеркнула, что "наряду с поиском мирных путей решения конфликта на востоке Украины, безопасность гражданского населения является одной из приоритетных задач ТКГ".

"В этой связи в последнее время вызывает тревогу рост напряженности на линии соприкосновения и значительное увеличение числа гражданских жертв. Так, за последние две недели, их число достигло девятки, что составляет более одной трети гражданских жертв в этом году. Это совершенно недопустимо. Поэтому я еще раз настоятельно призываю стороны соблюдать обязательства о приверженности полному прекращению огня", - заявила Грау.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ОБСЕ, Обмен пленными, ТКГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 Маникюр 2020: самые трендовые идеи на весну (Фото)
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
05 Дизайн маленькой ванной 2020 – оригинальные идеи оформления пространства (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Италии уже более тысячи людей умерли от коронавируса
В Италии уже более тысячи людей умерли от коронавируса
День в ООС: Боевики снова нарушают режим &quot;тишины&quot;
День в ООС: Боевики снова нарушают режим "тишины"
Экс-глава Минсоцполитики стала заместителем Ермака
Экс-глава Минсоцполитики стала заместителем Ермака
Нет искусственному освещению: Остров Ниуэ стал первой страной темного неба
Нет искусственному освещению: Остров Ниуэ стал первой страной темного неба
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь