В ТКГ близки к согласованию очередного списка лиц на обмен

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились в течение ближайшей недели представить в ТКГ очередной список лиц, и в течение двух недель окончательно его согласовать.
Об этом говорится в сообщении для печати Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау после встречи ТКГ 11 марта в Минске.
"Гуманитарная рабочая группа уделила основное внимание вопросу обмена удерживаемыми. Участники договорились в течение ближайшей недели представить в ТКГ очередной список лиц, и в течение двух недель окончательно его согласовать", - заявила Хайди Грау.
Она также сообщила, что в центре внимания рабочей группы по безопасности были вопросы, связанные с определением дополнительных участков разведения сил и средств: "Участники договорились в течение недели представить свои позиции о возможных компромиссах".
Кроме того, стороны достигли принципиального согласия по открытию двух новых пунктов пропуска.
Отдельно спецпредставитель ОБСЕ подчеркнула, что "наряду с поиском мирных путей решения конфликта на востоке Украины, безопасность гражданского населения является одной из приоритетных задач ТКГ".
"В этой связи в последнее время вызывает тревогу рост напряженности на линии соприкосновения и значительное увеличение числа гражданских жертв. Так, за последние две недели, их число достигло девятки, что составляет более одной трети гражданских жертв в этом году. Это совершенно недопустимо. Поэтому я еще раз настоятельно призываю стороны соблюдать обязательства о приверженности полному прекращению огня", - заявила Грау.