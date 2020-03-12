В ТКГ близки к согласованию очередного списка лиц на обмен

Новости Украины:Согласно зявлению ОБСЕ, список лиц для обмена согласуют в течение двух недель.

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе стороны договорились в течение ближайшей недели представить в ТКГ очередной список лиц, и в течение двух недель окончательно его согласовать.

Об этом говорится в сообщении для печати Специального представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау после встречи ТКГ 11 марта в Минске.

"Гуманитарная рабочая группа уделила основное внимание вопросу обмена удерживаемыми. Участники договорились в течение ближайшей недели представить в ТКГ очередной список лиц, и в течение двух недель окончательно его согласовать", - заявила Хайди Грау.

Она также сообщила, что в центре внимания рабочей группы по безопасности были вопросы, связанные с определением дополнительных участков разведения сил и средств: "Участники договорились в течение недели представить свои позиции о возможных компромиссах".

Кроме того, стороны достигли принципиального согласия по открытию двух новых пунктов пропуска.

Отдельно спецпредставитель ОБСЕ подчеркнула, что "наряду с поиском мирных путей решения конфликта на востоке Украины, безопасность гражданского населения является одной из приоритетных задач ТКГ".

"В этой связи в последнее время вызывает тревогу рост напряженности на линии соприкосновения и значительное увеличение числа гражданских жертв. Так, за последние две недели, их число достигло девятки, что составляет более одной трети гражданских жертв в этом году. Это совершенно недопустимо. Поэтому я еще раз настоятельно призываю стороны соблюдать обязательства о приверженности полному прекращению огня", - заявила Грау.