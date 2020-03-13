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В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект

В Минздраве разработали "коронавирусный" законопроект
18:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине разработан законопроект о коронавирусе, которым вводится ответственность за несоблюдение карантина.

Законопроект "О первоочередных решениях, связанных с предотвращением, профилактикой и ликвидацией коронавируса Covid-19, других инфекционных заболеваний связанных с ним, а также действий при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии" предусматривает четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции, а также ответственности за несоблюдение карантина.

Указанный законопроект министр здравоохранения Украины Илья Емец представил в пятницу народным депутатам и представителям профильных ведомств в ходе заседания рабочей группы при комитете Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования для выработки законодательных предложений, направленных на предотвращение распространения на территории Украины коронавируса Covid-19.

Подготовленный Минздравом законопроект предусматривает:

- Упрощение процедуры закупки товаров, работ и услуг для предотвращения и борьбы с коронавирусом, что позволит ускорить процесс закупки средств индивидуальной защиты и тест-систем.

- Возможность работникам выполнять работу по дому.

- Запрет на проведение массовых мероприятий с численностью более 200 человек.

- Запрет на проведение мероприятий государственного надзора и контроля во время осуществления мероприятий, связанных с предотвращением и борьбой с коронавирусом.

В Украине - первая смерть от коронавируса

- Усиление контроля въезда и выезда на территорию Украины. - Четкий алгоритм принудительной изоляции и самоизоляции и ответственности за несоблюдение карантина.

Согласно сообщению пресс-службы Минздрава, нардепы поддержали инициативу и внесли в нее несколько поправок.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан.

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Все по теме:

Законопроект, Минздрав, Илья Емец, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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