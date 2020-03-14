ЦОЗ: Только две области имеют быстрые тесты на коронавирус

Новости Украины:В двух областях есть запасы быстрых тестов на коронавирус, еще 15 - ждут поставки.

Две области имеют сформированные запасы быстрых тест-систем для выявления нового коронавируса, еще 15 областей ждут поставки.

Об этом сообщил и.о. председателя Центра общественного здоровья Игорь Кузин во время брифинга 14 марта после внеочередного заседания правительства.

"По данным, которые есть у Центра общественного здоровья на сегодняшний день, два региона уже имеют определенный запас быстрых тестов для определения нового коронавируса, но более чем из 15 регионов были сделаны запросы оптовых поставщиков. Поэтому там уже вопрос с временем поставки этих тест-систем в регионы", - сказал Кузин.

Он добавил, что также 9 областей имеют ПЦР тест-системы, которые позволяют выявить коронавирус методом полимеразной цепной реакции.

"В общей сложности 15 ПЦР тест-систем были поставлены в регионы, закуплены за счет областных лабораторных центров", - сказал Кузин.

Как сообщалось ранее, с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

На данный момент в Украине подтверждены 3 случая коронавируса. Среди них один летальный.

Согласно последним данным, в мире подтверждено 150 006 случаев коронавирус. Наибольшее количество зараженных – в Китае (80 976), Италии (17 660), Иране (12 729), Южной Кореи (8 086), Испании (6 023). Зафиксировано 5 614 смертей от коронавірусної болезни. Выздоровели 72 060 человек.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.