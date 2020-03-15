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"Ждем соотечественников дома": самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Италии

"Ждем соотечественников дома": самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Италии
21:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ZN

Новости Украины:Из Италии эвакуируют 123 украинца и двух человек с разрешениями на жительство в Украине.

Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Венеции.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил в Тwitter.

"Спецборт с украинцами на борту только что вылетел из Венеции. Ждем соотечественников дома. Украина своих не бросает", - написал глава МИД.

 

Сегодня специальный рейс SkyUp Airlines эвакуирует из Италии 123 украинца и двух человек, которые имеют разрешения на постоянное проживание в Украине.

Как сказал Кулеба во время брифинга, большинство людей - это пассажиры двух автобусов, которых словенские пограничники не пропустили из Италии.

"98 человек - это группа (людей) из двух автобусов, также к ним мы добавили 27 человек, изъявивших желание эвакуироваться из Италии", - сказал он.

По словам министра, большинство эвакуированных - украинцы, а два человека имеют разрешения на постоянное проживание на территории Украины.

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В свою очередь, министр инфраструктуры Владислав Криклий добавил, что самолет около часа назад приземлился в Италии.

Криклий заметил, что в настоящее время людей осматривают медики.

"Когда мы получим информацию, что нет потенциальных больных коронавирусом, люди будут направлены на борт. Будем их ориентировочно в половине одиннадцатого или в одиннадцать вечера встречать в аэропорту "Борисполь", где их так же осмотрят", - сказал министр.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что в Италию полетели два медицинских работника Украинского центра медицины катастроф Министерства здравоохранения. Они обеспечены экспресс-тестами для проведения диагностики на наличие коронавирусной инфекции, термометрами для дистанционного измерения температуры тела.

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"Сейчас происходит общение с итальянскими медиками, которые сказали, что перед посадкой на борт было проведено три вида медицинского скрининга, и на борт допущены только здоровые люди, поэтому все, кого мы привезем, будут без симптомов болезни, подтвержденными лабораторными исследованиями, которые свидетельствуют, что болезнь отсутствует. В то же время мы всем предложили заполнить добровольное согласие на самоизоляцию, поэтому все по прилету в домашних условиях проведут самоизоляцию", - сказал Ляшко.

Как сообщалось ранее, Словения закрыла границу с Италией для предотвращения распространения коронавируса.

Вечером 12 марта, когда автобусы рейсов "Милан-Киев" и "Бари-Херсон", в которых находились около 120 украинцев, прибыли из Италии на словенскую границу, пограничники решили не пропускать автобусы в страну, и рекомендовали им возвращаться обратно в Италию.

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По инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство решило эвакуировать этих граждан. Сегодня в 16.00 из международного аэропорта "Борисполь" в аэропорт "Марко Поло" в Венеции вылетел самолет спецрейса авиакомпании SkyUp Airlines, которым их эвакуируют.

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Италия, Эвакуация, Коронавирус, Дмитрий Кулеба.
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