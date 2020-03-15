В Украину доставят 10 млн медицинских масок

Новости Украины:В украинские больницы доставят 10 млн медицинских масок.

Завтра в учреждения здравоохранения по всей Украине доставят 10 млн медицинских масок.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Facebook.

«10 миллионов медицинских масок завтра передадим в учреждения здравоохранения по всей Украине», - отметил он.

Шмыгаль добавил, что сегодня совместно с заместителем министра здравоохранения, главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко лично проверил областные медицинские склады.

По словам премьера, на складах порядок: есть маски - млн шт., аппараты для искусственной вентиляции легких портативные - 69 шт., пульсоксиметры - 1350 ед., дыхательные аппараты ручные силиконовые - 1180 ед., насосы инфузионные - 1330 ед., концентраторы кислородные - 34 ед.

Шмыгаль заверил, что правительство продолжает активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек.

Также, по его словам, органы власти имеют предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования.