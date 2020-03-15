ВОЗ отменила свой визит в Черновцы

Новости Украины:Миссия ВОЗ отменила приезд в Черновцы из-за ситуации с закрытием границ.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения отменили визит в Черновцы из-за ситуации с закрытием границ.

Об этом сегодня сообщила заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Наталья Гусак.

По ее словам, приезд в Черновцы миссии ВОЗ, которая должна была проверить, как осуществляется лечение инфицированных коронавирусной инфекцией местных жителей, отменяется.

«В связи с закрытием границ миссия вернулась домой. Обещали повторно выйти на контакт скайп-связью. От нас эта ситуация мало зависит», - добавила Гусак.

Напоминаем, в Черновицкой области подтверждены два случая коронавирусной инфекции.

3 марта COVID-19 был обнаружен у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение 14 дней. Сегодня, 15 марта, в ОГА сообщили, что состояние двух инфицированных коронавирусом украинцев улучшается.

Кабмин для предотвращения распространения коронавируса с 16 марта по 3 апреля запретил въезд в Украину иностранцам.