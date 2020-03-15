Ляшко: Карантин в Украине может быть продлен

Новости Украины:Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в стране могут продлить.

Министерство здравоохранения рассмотрит возможность продления карантина с учетом эпидемической ситуации.

Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент Укринформа.

"Карантин действует до 3 апреля, но мы будем рассматривать - продолжать, или не продолжать", - сказал Ляшко.

По его словам, решение будет приниматься с учетом эпидситуации на территории Украины, а также количества больных в соседних странах.

Напоминаем, 11 марта ВОЗ официально объявила глобальную пандемию COVID-19.

В Украине подтверждено три случая заболевания, один человек скончался.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других ограничительных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции.