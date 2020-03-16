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Эвакуированные из Италии украинцы прошли три вида медицинского скрининга

Эвакуированные из Италии украинцы прошли три вида медицинского скрининга
01:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Итальянские медики, перед посадкой на борт украинцев, провели три вида медицинского скрининга.

Украинцы, которых самолетом эвакуируют из Италии, прошли три вида медицинского скрининга.

Об этом на брифинге в воскресенье вечером рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Итальянские медики сказали, что перед посадкой на борт было проведено три вида медицинского скрининга, и на борт допущены только здоровые люди... Все, кого мы привезем, на данный момент будут без симптомов болезни и с подтверждением лабораторными исследованиями, которые свидетельствуют о том, что болезнь отсутствует", - сказал Ляшко.

По его словам, на борту самолета есть два медицинских работника Украинского центра медицины катастроф Минздрава, которые обеспечены экспресс-тестами на выявление Covid-19.

Ляшко добавил, что всем эвакуированным гражданам предложено подписать информированное согласие о необходимости пройти самоизоляцию в домашних условиях. Кроме того, будет проводиться контроль соблюдения прохождения самоизоляции.

Напоминаем, 15 марта авиакомпания Sky Up эвакуирует 98 пассажиров двух автобусов, которые не пропустили на границе Италии и Словении, а также еще 27 человек, изъявивших желание эвакуироваться из Италии.

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Украина, Италия, Виктор Ляшко, Коронавирус.
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