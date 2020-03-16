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У эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не нашли

У эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не нашли
05:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Минздрав сообщил, что у эвакуированных из Италии украинцев COVID-19 не обнаружили.

Экспресс-тест не выявил коронавирусной инфекции ни у кого из 123 человек, находившихся на борту самолета, который прибыл в аэропорт "Борисполь" из Италии.

Об этом в Facebook информирует Минздрав.

"В аэропорту "Борисполь" провели экспресс-тест на COVID-19 123 лицам, эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не выявлено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, непосредственно во время посадки на борт украинские медики замеряли эвакуированным температуру тела. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор. А после прибытия самолета в аэропорт "Борисполь" врачи-эпидемиологи сделали быстрый тест на COVID-19.

Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию на время возможного инкубационного периода.

Напоминаем, 15 марта авиакомпания SkyUp эвакуировала пассажиров двух автобусов, которых не пропустили на границе Италии и Словении, а также еще 27 человек, изъявивших желание эвакуироваться из Италии.

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Италия, Спецрейс, Коронавиурс.
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