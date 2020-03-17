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Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло

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Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
08:22 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине сохранится прохладная погода, во вторник, 17 марта, местами небольшие дожди.

В ближайшие сутки, 17 марта, арктическая воздушная масса еще будет причиной холодной погоды в Украине, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью во вторник в северо-западных областях Украины ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, днем в Винницкой и большинстве северных областей - местами небольшой дождь; на остальной территории - без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях 3-8° мороза; днем 4-9° тепла, в западных, Одесской и Николаевской областях 10-13° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°.

В Киеве ночью - без осадков, днем местами небольшой дождь. Температура ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

Прогноз погоды на 17 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 17 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +11...+13
  • Львов – +12...+14
  • Ивано-Франковск – +11...+13
  • Тернополь – +10...+12
  • Черновцы – +10...+12
  • Хмельницкий – +8...+10
  • Луцк – +9...+11
  • Ровно – +10...+12
  • Житомир – +7...+9
  • Винница – +7...+9
  • Одесса – +7...+9
  • Николаев – +8...+10
  • Херсон – +6...+8
  • Симферополь – +5...+7
  • Кропивницкий – +7...+9
  • Черкассы – +7...+9
  • Чернигов – +6...+8
  • Сумы- + 5... + 7
  • Полтава – +6...+8
  • Днепр – +6...+8
  • Запорожье – +6...+8
  • Донецк – +5...+7
  • Луганск – +6...+8
  • Харьков – +5...+7
  • Киев – +6...+8

В среду, 18 марта, в Украине без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, в юго-восточных областях 1-6° мороза; днем 7-12° тепла, во Львовской, Закарпатской и Волынской областях 10-16°.

В Киеве 18 марта - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 9-11° тепла.

Прогноз погоды на 18 марта, фото: meteo.gov.ua

19 марта температура в Украине ночью от 2° тепла до 3° мороза, в юго-восточных областях 1-6° мороза; днем 7-12° тепла, 19 марта в Украине 10-15°, на Закарпатье и Прикарпатье до 17°.

В Киеве и Киевской области 19 марта без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/сек.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 10-15°.

Прогноз погоды на 19 марта, фото: meteo.gov.ua

20 марта в Украине без осадков, 21 марта дождь возможен в западных, северных и Винницкой областях. Температура ночью 1-7° тепла, на юго-востоке местами 0-2° мороза; днем 10-16° тепла, 21 марта в северных, большинстве западных и центральных областей 7-13°.

В Киеве и столичном регионе 20 марта без осадков, 21 марта - дождь. Температура ночью 1-6° тепла; днем 20 марта 10-15°, 21 марта 7-12° тепла.

Прогноз погоды на 20 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 21 марта, фото: meteo.gov.ua

Герасим-грачевник: приметы и обряды на 17 марта

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в четверг, 12 марта, в Киеве среднесуточная температура воздуха превысила предыдущее высшее историческое значение 1915г в этот день на 0,4°С и составила +9,2°С, по климатической норме соответствует температуре середины апреля.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Снег, Синоптики, Потепление, Весна, Март, Прогноз погоды, Погода в марте.
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