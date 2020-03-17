Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 18 марта.

Конон Огородник

В этот день православная церковь отмечает память мученика Конона Градаря. Он жил в памфилийском городе Мандоне и занимался возделыванием огородов, отчего и получил свое прозвище.

В день Конона было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. Также с этой даты нужно было начинать копать огород и удобрять грядки. По этому поводу говорили: "Навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнешь зимой над печным горшком слез"; "Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка".

Чтобы избежать появления в огороде трех бед — мошки, червей и засухи — крестьяне выкапывали в земле три лунки, а затем засыпали их, приговаривая: "Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей".

Интересно, что огород на Конона полагалось возделывать даже в плохую погоду. Не зря этот угодник назывался еще и Страдником. Крестьяне учили своих детей: "Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день — непременно огород будет добр, и овощу будет много".

Существовали и особые приметы на погоду. Считалось, что если на Конона стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться. С этого дня утренники — весенние морозы, что случаются до восхода солнца, — становились все легче. По народному поверью, после Конона их всегда бывает сорок.

День празднования иконы Матери Божьей "Воспитание"

Икона Божьей Матери "Воспитание" — верная помощница родителям в решении сложных проблем при общении с детьми, надежный советник и путеводитель в мире суеты и искушений.

Иконостас православной семьи обязательно должен хранить этот уникальный образ Богородицы, помогающий в любую минуту решить возникающие трудности при общении с детьми.

Некоторые святые образа Божьей Матери написаны при ее жизни. Среди иконописцев выделялся евангелист Лука, который видел Пречистую Деву воочию.

Очевидец того времени пишет о том, что в присутствии Богородицы ощущались дивные ароматы и удивительное спокойствие. Ее волосы цвета спелой пшеницы отливали золотом, а взгляд глаз наполнял добротой и нежностью. Розовые губы на продолговатом лице источали сладкие речи.

Передать красоту и божественность Богородицы удалось художнику на иконе "Воспитание", которая появилась в России очень давно из Византии при неизвестных обстоятельствах. Первоначально святой образ хранился в Казанском соборе Москвы, после утраты оригинала сейчас там имеется ее список.

Изображенная на холсте Богородица наполнена любовью, ее нежность распространяется не только на Сына, сидящего на Ее левой руке, но и на все человечество. Младенец протягивает к Матери руку (иногда — обе).

Утонченность палитры делает образ особо светлым. Дева Мария одета в темно-красный мафорий, украшенный тремя звездами и золотой каймой по краю одежды. На Иисусе накинута золотистая ткань, многие считают ее прообразом плащаницы, Его торс обнажен.

День работника налогового и таможенного дела Украины

День работника налогового и таможенного дела Украины отмечается в стране ежегодно 18 марта.

Надо сказать, что до 2014 года профессиональный праздник налоговиков отмечался в стране ежегодно 2 июля. Он был установлен Указом президента Украины от 24 октября 2005 года "О Дне работника государственной налоговой службы Украины", учитывая значительную роль государственной налоговой службы Украины в обеспечении реализации налоговой политики государства, и носил название День работника налоговой службы Украины (укр. День податкової служби України).

А согласно Указу президента Украины от 11 октября 2013 года №554/2013 "О Дне работника налогового и таможенного дела Украины" на поддержку инициативы Министерства доходов и сборов Украины, для обеспечения единства и целостности налоговой и таможенной политики государства, профессиональный праздник всех налоговиков был установлен на 18 марта и теперь отмечается как День работника налогового и таможенного дела Украины.

Праздник вещих снов

Вещий сон - это окончательный приговор или один из множества вариантов судьбы, нужно ли безоговорочно верить полученному предсказанию или все же можно управлять своей жизнью вопреки любым прогнозам?

Сведущие люди утверждают: если применять соответствующие ритуалы, заговоры и правила гаданий, то можно заглянуть в будущее, увидеть сон, который обязательно исполнится.

Сны могут сулить благоприятные события (удачу, приток денег, женитьбу и рождение ребенка) или неприятности, болезни и смерть.

Когда сбываются вещие сны?

Душа во сне покидает свое тело и скитается, связанная с ним невидимой нитью. Если душа улетает в потусторонний мир, сон может присниться вещий.

Срок исполнения вещих снов - до десяти и более лет.

Сон-видение неминуемо сбывается, поэтому важно понять его правильно. В таких снах человек может увидеть Иисуса Христа, Матерь Божью, святых, умерших или живых, но находящихся далеко, близких, нечистого. Бывает, что сам сновидец навещает умерших.

Сны-видения всегда наполнены особым смыслом. Для этих снов время и день, когда они приснились, не актуальны, они истинны. Неприятный сон можно сливать на воду или предпринимать другие меры, чтобы он не сбылся. Все бессмысленно: пророчество исполнится. Сны-видения бывают ложными и истинными.

Сны-гадания всегда сбываются, если вы загадали что-либо перед сном, используя специальные слова и ритуалы.

Сны-приметы не сбываются буквально. Для понимания этих снов надо знать язык сновидений, состоящий из традиционных каламбуров и символов.

Пустые (телесные) сны никогда не сбываются. Они отражают повседневную действительность сновидца, его воспоминания, переживания и так далее. Кошмары относятся к телесным снам. Не ждите от судьбы ударов, если вы увидели во сне кошмар, отбросьте тревожные мысли, попейте воды и ложитесь спать дальше.

Младенцам до года снятся вещие сны, показывающие всю дальнейшую их жизнь. Считается, что смеющегося во сне малыша забавляют ангелы.