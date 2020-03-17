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Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта

Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта

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Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта
10:39 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 18 марта.

Конон Огородник

В этот день православная церковь отмечает память мученика Конона Градаря. Он жил в памфилийском городе Мандоне и занимался возделыванием огородов, отчего и получил свое прозвище.

В день Конона было принято замачивать семена овощей для последующей высадки. Также с этой даты нужно было начинать копать огород и удобрять грядки. По этому поводу говорили: "Навозишь на Огородника на гряды навоз — не хлебнешь зимой над печным горшком слез"; "Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба коврижка".

Чтобы избежать появления в огороде трех бед — мошки, червей и засухи — крестьяне выкапывали в земле три лунки, а затем засыпали их, приговаривая: "Одна лунка для суши, другая — для мошки, третья — для червей".

Интересно, что огород на Конона полагалось возделывать даже в плохую погоду. Не зря этот угодник назывался еще и Страдником. Крестьяне учили своих детей: "Хотя бы в день Конона Градаря была и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день — непременно огород будет добр, и овощу будет много".

Существовали и особые приметы на погоду. Считалось, что если на Конона стоит солнечная погода, то летом града можно не бояться. С этого дня утренники — весенние морозы, что случаются до восхода солнца, — становились все легче. По народному поверью, после Конона их всегда бывает сорок.

Герасим-грачевник: приметы и обряды на 17 марта

День празднования иконы Матери Божьей "Воспитание"

Икона Божьей Матери "Воспитание" — верная помощница родителям в решении сложных проблем при общении с детьми, надежный советник и путеводитель в мире суеты и искушений.

Иконостас православной семьи обязательно должен хранить этот уникальный образ Богородицы, помогающий в любую минуту решить возникающие трудности при общении с детьми.

Некоторые святые образа Божьей Матери написаны при ее жизни. Среди иконописцев выделялся евангелист Лука, который видел Пречистую Деву воочию.

Очевидец того времени пишет о том, что в присутствии Богородицы ощущались дивные ароматы и удивительное спокойствие. Ее волосы цвета спелой пшеницы отливали золотом, а взгляд глаз наполнял добротой и нежностью. Розовые губы на продолговатом лице источали сладкие речи.

Передать красоту и божественность Богородицы удалось художнику на иконе "Воспитание", которая появилась в России очень давно из Византии при неизвестных обстоятельствах. Первоначально святой образ хранился в Казанском соборе Москвы, после утраты оригинала сейчас там имеется ее список.

Изображенная на холсте Богородица наполнена любовью, ее нежность распространяется не только на Сына, сидящего на Ее левой руке, но и на все человечество. Младенец протягивает к Матери руку (иногда — обе).

Утонченность палитры делает образ особо светлым. Дева Мария одета в темно-красный мафорий, украшенный тремя звездами и золотой каймой по краю одежды. На Иисусе накинута золотистая ткань, многие считают ее прообразом плащаницы, Его торс обнажен.

День работника налогового и таможенного дела Украины

День работника налогового и таможенного дела Украины отмечается в стране ежегодно 18 марта.

Надо сказать, что до 2014 года профессиональный праздник налоговиков отмечался в стране ежегодно 2 июля. Он был установлен Указом президента Украины от 24 октября 2005 года "О Дне работника государственной налоговой службы Украины", учитывая значительную роль государственной налоговой службы Украины в обеспечении реализации налоговой политики государства, и носил название День работника налоговой службы Украины (укр. День податкової служби України).

А согласно Указу президента Украины от 11 октября 2013 года №554/2013 "О Дне работника налогового и таможенного дела Украины" на поддержку инициативы Министерства доходов и сборов Украины, для обеспечения единства и целостности налоговой и таможенной политики государства, профессиональный праздник всех налоговиков был установлен на 18 марта и теперь отмечается как День работника налогового и таможенного дела Украины.

Праздник вещих снов

Вещий сон - это окончательный приговор или один из множества вариантов судьбы, нужно ли безоговорочно верить полученному предсказанию или все же можно управлять своей жизнью вопреки любым прогнозам?

Сведущие люди утверждают: если применять соответствующие ритуалы, заговоры и правила гаданий, то можно заглянуть в будущее, увидеть сон, который обязательно исполнится.

Сны могут сулить благоприятные события (удачу, приток денег, женитьбу и рождение ребенка) или неприятности, болезни и смерть.

Когда сбываются вещие сны?

Душа во сне покидает свое тело и скитается, связанная с ним невидимой нитью. Если душа улетает в потусторонний мир, сон может присниться вещий.

Срок исполнения вещих снов - до десяти и более лет.

Сон-видение неминуемо сбывается, поэтому важно понять его правильно. В таких снах человек может увидеть Иисуса Христа, Матерь Божью, святых, умерших или живых, но находящихся далеко, близких, нечистого. Бывает, что сам сновидец навещает умерших.

Памятные даты, знаменательные события 17 марта 2020 года

Сны-видения всегда наполнены особым смыслом. Для этих снов время и день, когда они приснились, не актуальны, они истинны. Неприятный сон можно сливать на воду или предпринимать другие меры, чтобы он не сбылся. Все бессмысленно: пророчество исполнится. Сны-видения бывают ложными и истинными.

Сны-гадания всегда сбываются, если вы загадали что-либо перед сном, используя специальные слова и ритуалы.

Сны-приметы не сбываются буквально. Для понимания этих снов надо знать язык сновидений, состоящий из традиционных каламбуров и символов.

Пустые (телесные) сны никогда не сбываются. Они отражают повседневную действительность сновидца, его воспоминания, переживания и так далее. Кошмары относятся к телесным снам. Не ждите от судьбы ударов, если вы увидели во сне кошмар, отбросьте тревожные мысли, попейте воды и ложитесь спать дальше.

Младенцам до года снятся вещие сны, показывающие всю дальнейшую их жизнь. Считается, что смеющегося во сне малыша забавляют ангелы.

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