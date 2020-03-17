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В Укроборонпроме инициировали аудит своей кибербезопасности

В Укроборонпроме инициировали аудит своей кибербезопасности
13:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Украины:Сегодня Укроборонпром провели оценку своей готовности противостоять киберугрозам.

ГК "Укроборонпром" инициировал аудит готовности концерна противодействовать киберугрозам.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

"Независимая оценка кибербезопасности компании будет проведена в период с 16 по 27 марта силами обновленной команды Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины - единого государственного органа, уполномоченного осуществлять подобный аудит для властных институтов и государственных предприятий", - cказано в сообщении.

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Аудит кибербезопасности проводится по решению и по инициативе ГК "Укроборонпром" с целью четко определить состояние кибербезопасности, а также направления и подходы к улучшению киберзащищенности концерна в соответствии с новыми нормативными требованиями и лучшими практиками.

"Ежедневно предприятия-участники концерна и сам Укроборонпром отражают множество кибератак, и мы стремимся применить лучшие современные подходы, чтобы обеспечить гибкость рабочих процессов и одновременно гарантировать надлежащую кибербезопасность стратегических для страны предприятий", - отметила заместитель гендиректора Укроборонпрома по цифровизации и инноваций Надежда Васильева.

В результате GAP-анализа текущего состояния кибербезопасности, который проведет Госслужба спецсвязи, будут даны рекомендации по усилению информационной безопасности Укроборонпрома, которые будут учтены в процессе трансформации концерна, сказала она.

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В процессе оценки ГСССИЗИУ рассмотрит политику информационной безопасности Укроборонпрома, организацию системы информационной безопасности, управления информационными активами концерна, управление доступом и иные аспекты физической и сетевой безопасности. Первые рекомендации на основе аудита будут предоставлены в начале апреля.

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Украина, Интернет, Укроборонпром, Карантин, Киберугрозы.
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