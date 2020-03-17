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Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин отправлен под арест до 2 апреля

Подозреваемый в убийстве Гандзюк Левин отправлен под арест до 2 апреля
22:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: СБУ

Новости Украины:Суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Гандзюк.

Печерский районный суд Киева арестовал до 2 апреля Алексея Москаленко (Левина), который подозревается в причастности к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщил его адвокат Игорь Мокин.

"До 2 апреля избрали меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметил он.

По словам Мокина, позиция подзащитного относительно того, подавать ли апелляцию на соответствующее решение суда, будет известна ему завтра.

"Завтра выясним с клиентом окончательную позицию и решим этот вопрос", - уточнил адвокат.

Предыстория:

Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

6 июня 2019 года исполнители преступления были осуждены. Организатор исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы, соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

Также в деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский - бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Кроме того, общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

Напомним: 

24 января на территории Болгарии задержан Алексей Москаленко (Левин), который разыскивался по подозрению в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк.

16 марта Левин был экстрадирован из Болгарии в Украину.

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Суд, Екатерина Гандзюк, Алексей Левин, Игорь Мокин.
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