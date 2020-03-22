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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 марта

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 марта

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 марта
10:31 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 23 марта.

Василиса — вешней воды указательница

В этот день чествуют сразу нескольких святых — отмечают память Коринфских мучеников и мучениц. Среди всех русский народ выбрал мученицу Василиссу и дату посвящал ей.

В этот день хозяева занимались весенними заботами: нужно было отвести воду от дома, чтобы не ушла в подпол. Для этого выходили во двор и рыли каналы. На Василису (Василиссу) нередко выходили на промысел: считалось, что если на реке в лунку бегут весенние ручьи, то хорошо ловится плотва.

Существовали и приметы на погоду. Синие облака, бегущие по небу, предсказывали тепло и дождь. Считалось, что в этот день могут быть первые грозы.

Смотрели также: "День туманом мглист — будет лен волокнист". А некоторые явления в этот день не предвещали ничего хорошего: "Холод и ветер в спину — не выжить зиму" (то есть год будет голодным). Как бы то ни было, весна же наступала неизбежно, и в народе говорили: "Василисин туман съедает снег".

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Всемирный метеорологический день

Каждый год 23 марта по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН проводится Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день (World Meteorological Day). В событии принимают участие 193 государства и территории ВМО.

23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации, ВМО (World Meteorological Organization, WMO), в которой было провозглашено образование Организации. Девизом праздника стали слова: "Погода, климат и вода в информационную эру". Сам праздник отмечается с 1961 года.

Прежде всего Всемирная метеорологическая организация занимается вопросами погоды, климата и воды, а страны, которые входят в её состав, успешно сотрудничают уже много лет, обмениваясь оперативными данными о состоянии атмосферы, суши, морей, океанов, рек, на основании которых и составляются прогнозы погоды и предупреждения об опасных гидрометеорологических явлениях. Среди наиболее крупных достижений ВМО – создание всемирной программы исследования климата и создание Всемирной службы погоды. 

Основным же направлением деятельности ВМО является оказание странам поддержки в предоставлении метеорологических и гидрологических услуг. А сам Всемирный метеорологический день проводится с целью повышения осведомленности широкой общественности о возможных последствиях изменения климата. Ведь сегодня быстрое изменение климата – одна из самых серьезных экологических проблем, с которыми сталкивается человечество. Это проявляется не только в изменении погодных условий, повышении/понижении температуры, но и может привести к таким разрушительным бедствиям, как наводнения, засухи, цунами и т.д.

Статистические данные, накопленные за последнее десятилетие, красноречиво показывают, что более 80% всех стихийных бедствий имеют метеорологическое или гидрологическое происхождение.

День красивого взгляда

Зеркало нашей души – глаза потеряют половину своей привлекательности и глубины, не будь они обрамлены изогнутыми ресницами и смоляными бровями.

Помимо красоты, брови и ресницы несут еще и чисто практическую функцию – защищают глаза от попадания посторонних предметов, пота и пыли.

23 марта все мастера, принадлежащие к славному "племени" специалистов по уходу за ресницами и бровями, отмечают свой профессиональный праздник – День красивого взгляда (День специалиста по работе с бровями и ресницами).

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Пока праздник имеет статус неофициального, однако в нашей стране тысячи умелых мастеров-бровистов ежедневно делают своих клиентов еще более эффектными и стильными. Они точно заслуживают 23 марта особо теплых слов похвалы и поздравлений!

Ни одна ухоженная представительница прекрасного пола (да и сильного тоже) не может оставить без внимания свои брови и ресницы. Им необходима регулярная забота – лучше всего у хорошего специалиста, знающего всё о современных тенденциях и актуальных методиках. Завивка, ламинирование, наращивание, придание формы и густоты, покраска – в салонах предлагается масса услуг по уходу за ресницами и бровями.

Ориентиром выбора мастера должны стать как отзывы его клиентов, так и строгое соблюдение норм и правил работы – безопасность и экологичность материалов и оборудования, гигиена и санитария, внимательное отношение к потребностям и нуждам посетителей.

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Праздник, 23 марта, Василиса – вешней воды указательница, Какой завтра праздник, Всемирный метеорологический день, День красивого взгляда.
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