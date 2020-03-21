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Умерла директор Фонда "Демократические инициативы"

Умерла директор Фонда "Демократические инициативы"
16:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В возрасте 68 лет умерла социолог Ирина Бекешкина.

Умерла директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина

Об этом сообщается на сайте Фонда.

"Большое горе постигло наш Фонд, наше гражданское общество, нашу страну. Преждевременно ушла из жизни Ирина Бекешкина - известный украинский социолог, директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины, один из самых авторитетных ученых, человек, искренне любивший свой народ и Украину", - говорится в сообщении.

В фонде отметили, что Бекешкина была символом объективной украинской социологии, внесла весомый вклад в развитие демократии и гражданского общества.

"Для нас это очень большая потеря, которую трудно принять и осознать. Выражаем искренние соболезнования ее близким и родным", - добавили в сообщении.

Краткая биография:

Ирина Эриковна Бекешкина родилась 4 февраля 1952 (68 лет)

Окончила философский факультет Киевского университета имени Т. Г. Шевченко и аспирантуру Института философии АН УССР. Кандидат философских наук.

Работала научным редактором журнала "Философская мысль", младшим и старшим научным сотрудником Института философии АН УССР.

С 1991 года - научный сотрудник Института социологии НАН Украины.

С 1996 года - заместитель директора (ныне директор) Фонда "Демократические инициативы", с 2001 года - его научный руководитель. Научный редактор бюллетеня "Политический портрет Украины" фонда "Демократические инициативы".

В 2007 и 2008 годах попала в список 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала "Фокус".

Также Бекешкина разработала структурную модель личности как объекта комплексного исследования и концепцию электорального поведения, ее особенностей в Украине.

Автор более 100 научных работ и большого количества публикаций в СМИ.

Напомним: 

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Смерть, Социолог, Умерла, Ирина Бекешкина, Демократические инициативы.
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