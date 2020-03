Какие завтра праздники: традиции и приметы на 24 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 24 марта.

Ефимов день

На эту дату приходится чествование архиепископа Евфимия II, жившего в 15 веке. Он родился в Новгороде, в семье священника Михея и Анны, которые долгое время не могли иметь детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. В 15 лет будущий архиепископ принял монашеский постриг. В 1429 году он был избран в архиепископы новгородские. За время своего архирейства Евфимий приложил много усилий к строительству и восстановлению храмов, заботился о переписке церковных книг. Также он прославился своей добродетельной жизнью.

На Киевской Руси считалось, что именно в этот день начинается движение сока в березах. Прилетают зяблики и чибисы, "всполашивается зорька утренняя, кукушкой голос подает". С кукушкой было связано несколько примет. При первых звуках голоса этой птицы нужно было брякнуть деньгами — "чтобы водились". Ранняя кукушка до опушки дерева (до появления первых листьев) — к голоду. Но этот же признак говорил о том, что ворам в доме будет неудача.

В этот день начинали работы в саду. Также подмечали приметы на погоду. Если ночью бывал иней — это означало, что днем снегопада не будет. Впрочем, пушистый иней обещал и хорошую погоду. Если к концу марта заканчивались холода — можно было ждать теплого лета. А вот если в это время на поля набегут мыши — это считалось предвестием неурожая.

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв

Генеральная ассамблея ООН утвердила дату 24 марта как Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв (International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims) своей резолюцией A/RES/65/196 от 21 декабря 2010 года.

Вопрос о применении права на установление истины нередко поднимается в контексте грубых нарушений прав человека и серьезных нарушений гуманитарного права. В случаях массовых расправ, насильственного исчезновения, пропажи без вести, похищения детей и применения пыток пострадавшие лица и их родственники требуют обеспечения осведомленности об этих событиях.

Право на установление истины предполагает получение полных и подробных достоверных сведений о происходивших событиях, конкретных обстоятельствах этих событий и их участниках, включая информацию об обстоятельствах, при которых были совершены нарушения, а также о причинах этих нарушений.

Всемирный день борьбы с туберкулезом

Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох (Robert Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины.

Этот День был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями (International Union Against Tuberculosis and Lung Disease — IUATLD) и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН.

Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По данным ВОЗ, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4 500 человек, а почти 30 000 человек заболевают ею (большинство из которых — жители развивающихся стран).

Туберкулез по-прежнему является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней в мире.

Международный день борьбы с депрессией

Ежегодно международный день борьбы с депрессией приходится на 24 марта. В этот день во многих странах принято обращать особое внимание на проблематику данного психического расстройства. Учебные и медицинские учреждения приурочивают к этой дате проведение ряда мероприятий, освещающих актуальные аспекты заболевания. Специалисты, занимающиеся его лечением и исследованием, читают лекции, проводят семинары. Организуются научные и практические конференции, где происходит обмен профессиональным опытом. Транслируются документальные фильмы о симптомах, последствиях и профилактике патологии. В эфир телевизионных каналов выходят программы, посвященные сохранению душевного здоровья. Общественные фонды занимаются сбором средств для помощи людям, подверженным депрессивному синдрому.

24 марта – дата, представляющая важность для всех тех, кто столкнулся с депрессивными психическими расстройствами и сумел их преодолеть. Она также отмечается широким кругом специалистов, имеющих непосредственное отношение к диагностике, лечению и исследованию болезни. В их число входят: психологи, врачи-психиатры, студенты медицинских ВУЗов профильных специальностей, работники социальных служб, помогающие справиться с психологическими проблемами, ученые и исследователи.

Само слово "депрессия" произошло от латинского "deprimo", которое переводится как "подавлять", "давить". Суть болезни кроется в ее названии. Люди, страдающие этим душевными расстройствами, утрачивают способность радоваться и получать удовольствие от жизни, теряют интерес к происходящему. Для них характерны пессимизм, заниженная самооценка, сильное, немотивированное чувство вины. Потеря сна, аппетита и суицидальные наклонности – сопутствующие проявления. При тяжелых формах наблюдается заторможенность мышления.

По оценке Всемирной организации здравоохранения более 350 млн. человек на планете находятся в депрессивном состоянии. Недуг поддается лечению и требует квалифицированной помощи специалистов. Отсутствие своевременного терапевтического вмешательства приводит к непоправимому ущербу для здоровья.