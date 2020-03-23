Можно ли заразиться коронавирусом через пищу: ответ Минздрава

Предположение о возможности передачи нового коронавируса через пищу не подтвердились.
Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавірус_інфо".
"Нет достоверных данных о заражении через пищу. Ни в Украине, ни за рубежом. Предположение об инфицировании первого пациента через пищу официально не подтвердилось", - говорится в сообщении.
В Минздраве призвали пользоваться информацией из надежных источников.
Все актуальные и достоверные данные, рекомендации и инструкции - на официальных каналах Минздрава Украины:
Сайт Министерства здравоохранения
Страница Министерства здравоохранения в сети Facebook
Сайт Центра общественного здоровья
Страница Центра общественного здоровья в сети Facebook
Сайт Национальной службы здравоохранения
Страница Национальной службы здравоохранения в сети Facebook
Сайт Кабинета министров Украины, посвященный коронавирусу SARS-CoV-2 и заболеванию Covid-19
Напомним, врачи из Китая провели детальное исследование о COVID-19, в котором перечислили симптоматику зависимо от дня заболевания. В основе исследования лежат истории болезней пациентов двух уханьских больниц, поступивших в период после 29 декабря и выписанных (или умерших) до окончания января.