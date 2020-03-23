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Можно ли заразиться коронавирусом через пищу: ответ Минздрава

Можно ли заразиться коронавирусом через пищу: ответ Минздрава
14:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Минздрав опровергает фейк о возможности заражения коронавирусом Covid-19 через еду.

Предположение о возможности передачи нового коронавируса через пищу не подтвердились.

Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавірус_інфо".

"Нет достоверных данных о заражении через пищу. Ни в Украине, ни за рубежом. Предположение об инфицировании первого пациента через пищу официально не подтвердилось", - говорится в сообщении.

В Минздраве призвали пользоваться информацией из надежных источников.

Все актуальные и достоверные данные, рекомендации и инструкции - на официальных каналах Минздрава Украины:

  • Сайт Министерства здравоохранения

  • Страница Министерства здравоохранения в сети Facebook

  • Сайт Центра общественного здоровья

  • Страница Центра общественного здоровья в сети Facebook

  • Сайт Национальной службы здравоохранения

  • Страница Национальной службы здравоохранения в сети Facebook

  • Сайт Кабинета министров Украины, посвященный коронавирусу SARS-CoV-2 и заболеванию Covid-19

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Напомним, врачи из Китая провели детальное исследование о COVID-19, в котором перечислили симптоматику зависимо от дня заболевания. В основе исследования лежат истории болезней пациентов двух уханьских больниц, поступивших в период после 29 декабря и выписанных (или умерших) до окончания января.

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Минздрав, МОЗ, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Фэйк, Covid-19.
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