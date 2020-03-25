Какие завтра праздники: традиции и приметы на 26 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 26 марта.

Никифоров день

Никифор — патриарх Константинопольский, чья память чтится в этот день, жил в 8-9 веках. Он почитается в лике святителя. Никифор был ревностным защитником икон, поэтому после воцарения на престоле императора иконоборца Льва Армянина его сослали в монастырь на берегу Босфора, где он и скончался. Когда мощи патриарха были обретены, они оказались нетленными.

В народе говорили, что солнце все больше топит снег, а вешние воды просачиваются в берлогу и тревожат медведя. В этот день хозяин леса просыпался и выходил из своего зимнего жилища. На Киевской Руси медведь считался человеком, только в другом облике; недаром существует множество легенд о превращении медведя в человека — и наоборот. Некоторые части медвежьего тела использовали в обрядах: по лапе, например, гадали.

На Никифора ждали гусей: если они прилетали в этот день — это предвещало урожайный год. А если гуси начинали "полоскаться" в воде — значит, не за горами тепло. О теплых днях говорил и прилет жаворонка первым из весенних птиц; а вот если первым прилетал зяблик — это обещало холодную погоду. Туманы в этот день предсказывали дождливое лето.

Выходили в этот день на рыбалку. Говорили, что по последнему льду хорошо клюют плотва, окунь и язь.

Фиолетовый день (День больных эпилепсией)

26 марта во всем мире проводится "Фиолетовый день" (Purple Day). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

Однажды девятилетняя девочка Кессиди Меган (Cassidy Megan), страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия.

Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди в 2008 году и придумала "Фиолетовый день". В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом "эпилепсия".

Инициативу девочки поддержала сначала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии, а затем и другие организации мира. Уже в 2009 году к Фиолетовому дню присоединились 100 тысяч студентов, около 100 общественных объединений и свыше 100 известных политиков, а телевизионная башня в Торонто на один вечер окрасилась в фиолетовый цвет.

С тех пор в разных странах мира 26 марта распространяется информация о болезни и о первой помощи, которую можно оказать страдающим от нее людям. Кроме того, проводятся аукционы, ярмарки, концерты и спортивные состязания, на которых собираются средства для тех, кому не повезло жить с этим диагнозом.

День Национальной гвардии Украины

Указ президента от 28 октября 1993 года О Дне Национальной гвардии Украины установил соответствующий праздник.

Такое решение было принято в связи с заслугами Нацгвардии в защите суверенитета Украины, жизни, прав и свобод ее граждан.

Однако в 2000 году решение об установлении Дня Национальной гвардии Украины отменили. Праздник восстановили указом президента 18 марта 2015 года.

Образовали Национальную гвардию Украины через несколько месяцев после приобретения страной независимости — 4 ноября 1991 года. Подразделение было образовано на базе Внутренних войск УССР.

Однако 11 января 2000 года в Украине приняли решение расформировать Нацгвардию. Решение о возобновлении военного формирования утвердили после того, как с соответствующим обращением выступил временно исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов.

Законом Украины установлено, что численность Национальной гвардии не может превышать 60 тыс. военнослужащих. На конец 2016 штат Нацгвардии насчитывал около 52 тыс. человек.

Однако Верховная Рада имеет возможность увеличить количество нацгвардийцев в случае необходимости, приняв соответствующий закон.

В 2018 году основными цветами Национальной гвардии стали оливковый, темно-синий и цветовая гамма Хищник.

Беретным знаком Нацгвардии является золотистая лучистая восьмиконечная звезда, наверху которой размещена гренада с пламенем.