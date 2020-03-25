Карантин в Украине: Минздрав дает советы, как не потерять позитивный настрой

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса и введением карантина в Украине Минздрав дает рекомендации для граждан, как сохранить хорошее психологическое состояние.

Министерство здравоохранения дало рекомендации как избежать ухудшения психологического состояния во время карантина.

Советы размещены на сайте Минздрава.

"В связи с трехнедельным карантином в Украине для предупреждения распространения Covid-19 население начинает испытывать панику. Минздрав Украины отмечает, "вирус паники" страшнее коронавирусной инфекции. Кроме физического здоровья, позаботьтесь и о психическом", - говорится в сообщении.

В частности людям, у которых появился страх общения с окружающими и они стали более замкнутыми, советуют кооперироваться в небольшие группы и проводить время вместе онлайн, например, можно кооперироваться в книжные клубы, чемпионаты по настольным играм, кинопросмотры.

Если проблемой является депрессия из-за недостаточной активности на карантине, то выход - спорт в домашних условиях, новое хобби, самосовершенствование.

Если проблема в том, что вы постоянно гуглите какие-либо симптомы COVID-19 и примеряете их на себя, то совет такой: не занимайтесь самолечением, интересуйтесь информацией у специалистов, соблюдайте правила личной гигиены, самоизолируйтесь. Изучите статистику и оцените все реальные риски и варианты развития событий.

Проблема: Вы скупаете большое количество продуктов и средств гигиены. Выход: товарного дефицита не будет. Это спекуляция сознанием людей, поэтому относитесь ко всему критически. Многие из нас сталкивались и с более опасными вирусами и успешно их побеждали.

Заботьтесь о своем психическом и физическом здоровье, будьте критичными к информации в СМИ, советуют в Минздраве.

По состоянию на утро среды, 25 марта, в мире, по данным сайта Worldometer, зарегистрировано 423515 случаев заражения коронавирусом, в частности 18910 летальных и 109154 случая выздоровления. В Украине по состоянию на утро 25 марта 113 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.