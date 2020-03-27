Синоптики рассказали, какими будут последние дни марта

Новости Украины:В пятницу, 27 марта, в Украине днем от 0 до 17° тепла, без осадков, в последние дни месяца ожидается мокрый снег с дождем.

В ближайшие сутки, 27 марта, сухую погоду в Украине по-прежнему будет определять северный антициклон, но ожидается падение атмосферного давления и увеличение облачности; температурный фон немного повысится.

Как сообщает Укргидрометцентр, погода ожидается без осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с, на юге и юго-востоке местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, на крайнем юге 0-5° тепла, днем 10-15° тепла, на Закарпратье до 17°; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 12-14° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 27 марта самая высокая температура днем была 19,6° в 1992г., самая низкая ночью -11,5° в 1899г.

Прогноз погоды на 27 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды от Наталии Диденко

Антициклон Юрген и дальше не будет подпускать в Украину никаких дождей – везде сухо и солнечно. Об этом на своей странице в фейсбук пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

"Ветер также не меняется, с востока – умеренный, на Юге и Востоке – временами может рвануть до штормового, до 15 – 18 метров за секунду,"– замечает она.

Теплее всего будет на Закарпатье. Там воздух прогреется до +15...+17 градусов.

Холоднее всего – на Тернопольщине, Хмельнитчине, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Черниговской областях. Максимум – +11...+13 градусов.

В Киеве 27-го марта ожидается сухая и солнечная погода с температурой воздуха ночью около нуля. Однако днем в столице потеплеет до +14 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 27 марта, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +11...+13

Одесса – +13...+15

Николаев – +13...+15

Херсон – +14...+16

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +11...+13

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 12... + 14

Полтава – +11...+13

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +14...+16

Луганск – +14...+16

Харьков – +13...+15

Киев – +12...+14

В субботу, 28 марта, погода в Украине без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке страны местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях местами 1-3° мороза, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

В Киеве в субботу без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла , днем 13-15°.

Прогноз погоды на 28 марта, фото: meteo.gov.ua

29 марта небольшой дождь возможен только в северо-западной части. Ветер восточный, на Правобережье - северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях местами 1-3° мороза, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью около 0 °, днем 3-8° тепла.

В Киеве и Киевской области 28-29 марта без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16°.

Прогноз погоды на 29 марта, фото: meteo.gov.ua

30 марта в Украине без осадков, лишь в западных, днем местами и в северных областях - мокрый снег. Температура ночью и днем 0-6° тепла, в западных областях на протяжении суток от 3° тепла до 3° мороза, днем в восточных и южных областях 9-15° тепла.

Прогноз погоды на 30 марта, фото: meteo.gov.ua

31 марта на большей части территории местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью, кроме востока и юга, 0-6° мороза, днем 0-6° тепла.

В Киеве и Киевской области 30- 31 марта местами небольшой мокрый снег и дождь, ночью 30 марта - без осадков. Температура ночью и днем 0-5° тепла (ночью 31 марта 0-5° мороза).

Прогноз погоды на 31 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, Леонид Горбань дал прогноз погоды на Пасху и апрель.

Как сообщает синоптик, украинцам не стоит ждать тепла на Пасху. Вторая половина марта и начало апреля будут холодными, вплоть до существенных морозов. Также высока вероятность осадков, как дождей, так и снега, поэтому синоптик не рекомендует прятать теплую одежду.

Повышение температуры придет уже на третьей неделе апреля, после чего установится ровная, теплая погода до самого конца месяца. В мае предварительно ожидается большая засуха, причем вторая и третья неделя месяца пройдут совсем без осадков.