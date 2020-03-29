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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта
10:33 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 30 марта.

Алексей Теплый

Алексий родился в Риме в знатной семье в конце IV века. Однажды в храме ему привиделось, как хоронят его мать. Он пожелал вымолить у Бога ее жизнь. Алексий отрекся от дома и будущей счастливой жизни. В вечер своей свадьбы он покинул отчий дом. Оставил родителей и молодую жену в неведении о своих планах. 17 лет он провел в городе Эдессе при храме Пресвятой Богородицы, где еженощно молился и ежедневно просил милостыню.

После того как люди поняли, что Алексий – человек Божий, стали почитать его. Вскоре преподобный тайно покинул город. Он вернулся в отчий дом. Но не открылся родным, а прикинулся нищим. Отец, человек с доброй душой, поселил его в сарае и приказал кормить с хозяйского стола. Но Алексий принимал лишь воду и хлеб. Каждую ночь он молился. Так прошло еще 17 лет. Когда Алексий почувствовал скорую смерть, написал о своей жизни.

В этот день в храмах проходят богослужения. Люди молятся святому Алексию о теплой погоде, хорошем урожае.

На Алексея Теплого на Руси было принято почитать березу. Это дерево считалось символом чистоты, гармонии и мира. В этот день люди собирали березовый сок и делали взвар с медом и пряностями. Такой напиток придавал силы. Также собирали почки березы и готовили из них заживляющие бальзамы и лекарства против ревматизма.

Ребята запускали по талой воде кораблики. Мужчины ходили на рыбалку и охоту. Хозяйки собирали талую воду и в дальнейшем стирали в ней, мыли голову. Вечером вся семья собиралась за столом и провожала зиму.

В некоторых селах в этот день люди устраивали гусиные бои, которые заканчивались застольями. Главным блюдом на столе выступал гусь.

Саввин день: приметы и обряды 29 марта

В южных регионах люди выносили из омшаников и погребов пчелиные ульи. Сеяли ячмень и овес. Выносили картофель для проращивания. Чинили садовый и огородный инвентарь.

День защиты Земли!

Этот день проводится с целью объединения всех людей планеты в деле защиты окружающей среды.

День защиты Земли возник в двадцатом веке, и это не случайно, потому что именно в этом веке ученый человек смог подсчитать, что угроза тотального уничтожения человечества возможна через 300-1000 лет. При осознании такой перспективы возникает неизбежное желание задуматься. Казалось, что Земля- вечная, что человек будет жить на ней всегда, а на самом деле угроза конца всякой жизни таится в самом человеке.

Проблема загрязнения почвы на территории населённых мест всегда была актуальной, так как почва является фактором риска среды обитания, влияющим на качество жизни и здоровья населения. И на сегодняшний день этот вопрос остается нерешенным.

Ладодение

В этот весенний день принято воспевать матушку-природу, которая "просыпается" после долгой зимы. Другими словами — это праздник весны и тепла, который славяне отмечали в честь богини славянского пантеона Лады — покровительницы любви и брака.

Некоторые исследователи считают, что Лада является одной из двух богинь-рожениц (аналогичные божества есть в пантеонах почти всех индоевропейских народов). Между тем, Михаил Васильевич Ломоносов сравнивал Ладу с Венерой.

Знаменательные события в истории: 29 марта 2020 года

Праздник Ладодения традиционно сопровождался у славян особыми обрядами. Все воспевали пробуждающуюся природу. Девушки и молодые люди проводили первые хороводы, посвященные Богине Ладе, покровительнице любви и брака.

Женщины залезали на крыши домов, на горки, на высокие стога сена и, воздев руки к небу, призывали весну. Из теста опять изготавливали журавлики. Обычно эти птички из постного теста клали на высокое место — над дверью, как обереги, чтобы сохранять пространство.

С Ладодением связано поверье, согласно которому птицы возвращаются из Ирия — славянского рая, и потому было принято подражать танцам птиц — кобениться (вспомните выражение: ты что выкобениваешься?). Эти старинные обряды связаны с возвращением на землю солнечной силы Жизни.

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, 30 марта, Алексей Теплый, День защиты Земли, Ладодение.
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