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Корогодский отменит арендную плату в "Дрим Таун" на время карантина

Корогодский отменит арендную плату в "Дрим Таун" на время карантина
00:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Совладелец киевского ТРЦ "Дрим Таун" Гарик Корогодский готов отменить арендную плату на время карантина.

Совладелец киевского ТРЦ "Дрим Таун", что на Оболони, бизнесмен Гарик Корогодский предложил арендаторам ТРЦ: им не начисляют арендную плату, а арендаторы оплачивают расходы для поддержания систем и охраны имущества и коммунальные платежи.

Об этом Корогодский написал в Facebook.

"Мы, собственники ТРЦ "Дрим Таун", обращаемся к Вам, нашим партнерам-арендаторам. События последних дней показали, что все мы должны пережить еще одно испытание и выйти из него с минимальными потерями, достойно. Поэтому, не дожидаясь властей, предлагаем: 1. Мы не будем начислять на период карантина арендную плату (кроме работающих продуктовых). 2. Вы оплачиваете только расходы для поддержания всех систем и охраны имущества – OPEX и коммунальные, а это небольшой платеж", - говорится в сообщении.

Корогодский предлагает арендаторам, заключить дополнительное соглашение с "Дрим Таун", чтобы собственники ТРЦ имели юридическое основание не начислять им арендную плату.

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Напоминем, в связи с распространением коронавируса в Украине запрещена работа рынков, и магазинов, других торговых заведений, кроме продуктовых магазинов и аптек. 25 марта Кабмин ввел по всей стране режим чрезвычайной ситуации и продлил карантин до 24 апреля.

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Киев, Аренда, Дрим Таун, Гарик Корогодский.
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