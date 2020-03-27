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Спортивные федерации обратились к Зеленскому

Спортивные федерации обратились к Зеленскому
23:45 Пт, 27 Март 2020 Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Спортивные федерации обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому по вопросу возможного сокращения финансирования.

Бюджет спортивной отрасли могут урезать на 55%.

Представители 20 украинских спортивных федераций написали письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно возможного сокращения расходов на спорт в 2020 году.

"Мы, представители национальных спортивных федераций Украины, обращаемся к вам из-за чрезвычайной обеспокоенности, вызванной предложением Кабинета Министров Украины относительно беспрецедентного сокращения запланированного на 2020 год финансирования спорта в нашей стране. Следует отметить, что спортивная отрасль Украины, особенно в сегменте спорта высших достижений, уже понесла значительные потери из-за пандемии коронавируса COVID-19. Отменены многие национальные и международные соревнования, отсрочено проведение Олимпийских и Паралимпийских Игр, отменены тренировочные сборы, вообще нарушен весь тренировочный процесс. Для восстановления - необходимо время и адекватная финансовая поддержка". - считают представители.

"Не надо забывать, что после того, как пандемия отступит, продолжится жизни. И если сегодня поддержать предложение Кабинета министров Украины относительно уменьшения финансирования спорта, то завтра этого самого спорта в Украине практически не останется. Существует минимально необходимая грань, за которой спорт исчезает: теряются специалисты и спортсмены, разрушаются базовые вещи, без которых восстановить спортивный процесс будет очень трудно, долго и слишком затратно. Разрушатся многолетние наработки, карьеры многих спортсменов будут сломаны, ведущие тренеры снова при первой возможности поедут за границу." - также говорится в письме.

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"Экосистема нашего спорта получит мощный удар после которого может и не оправиться. Такого сокращения не предлагали ни во время кризиса 2008-2009 годов, ни в бурный 2014 год, понимая последствия таких действий. Да, учитывая обстоятельства, можно высчитать объективную сумму, на которую относительно безболезненно можно сократить расходы на спортивную отрасль в течение 2020 года. Для этого нужно привлечь представителей Министерства молодежи и спорта Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам молодежи и спорта и национальных федераций по видам спорта. Лишь после консультаций мы считаем возможным принимать любое решение по этому вопросу, если цель не полное уничтожение спортивной отрасли", - сообщается в тексте обращения.

Напомним, Кабинет министров Украины предложил урезать бюджет спортивной отрасли на 55%.

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Бюджет, Кабмин, Спорт, Владимир Зеленский.
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