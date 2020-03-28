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Разумков прокомментировал ситуацию с заболеванием нардепов COVID-19

Разумков прокомментировал ситуацию с заболеванием нардепов COVID-19
03:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию с заражением депутатов коронавирусом.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию с заболеванием некоторых депутатов коронавирусом.

В комментарии журналистам после заседания фракции "Слуга народа" он отметил, что ему не совсем корректно будет называть их фамилии, но "несколько народных депутатов заболели и находятся на больничном". 

"Некоторые пошли самостоятельно на обсервацию, вы их тоже знаете. И я очень надеюсь, что эта цифра не будет увеличиваться", - сказал он.

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Отвечая на вопрос, проверялся ли он лично на коронавирус, и вроде бы все депутаты от "СН" проверились на коронавирус, Разумков сказал: "На сегодня я здоров, дай Бог, так и будет. И вам того же желаю".

Напоминаем, никаких предложений по ротации или заполнению вакантных должностей в Кабинете министров Украины в Верховную Раду нее поступало, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

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ВР, Спикер, Депутаты, Рада, Коронавирус, Дмитрий Разумков.
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