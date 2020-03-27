Разумков: В Раду не поступало предложений о возможных отставках в Кабмине

Новости Украины:Дмитрий Разумков рассказал о перестановках в составе правительства.

Никаких предложений по ротации или заполнению вакантных должностей в Кабинете министров Украины в Верховную Раду нее поступало, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

"По состоянию на сегодня предложений от правительства относительно кадровых изменений или предложений не поступало в Верховную Раду", - сказал Разумков журналистам после заседания фракции "Слуга народа" в пятницу вечером в Киеве, отвечая на вопрос, будут ли рассмотрены на следующей неделе кадровые вопросы.

Вместе с тем, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что среди вопросов, которые будут вынесены на рассмотрение на внеочередном заседании в понедельник, возможно и рассмотрение кадровых.

"Думаю, что в понедельник будет не меньше 6-7 вопросов на повестке дня и, возможно, еще добавятся за эти дни какие-то кадровые вопросы, о которых мы еще дополнительно будем говорить с премьер-министром. В воскресение будет встреча главы парламента и лидеров фракций, и они найдут возможность и согласуют формат, чтобы мы проголосовали все необходимые законопроекты", - сказала Кравчук в эфире телеканала "Украина24" после заседания фракции.

Напоминаем, внеочередное пленарное заседание Рады планируется провести в понедельник, 30 марта.