Разумков: Готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады

Народные депутаты готовятся к внеочередному заседанию Верховной Рады, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.
"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады Украины, когда оно состоится. Наши коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что сегодня до вечера они будут уже полностью подготовлены в комитетах", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.
Разумков не сказал, когда может состояться внеочередное заседания парламента.
Он отметил, что народные депутаты работают конструктивно и консолидированно, убрав "политику из деятельности парламента".
Как сообщалось, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускал, что внеочередное заседание Рады может пройти в начале предстоящей недели.
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