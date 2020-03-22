Разумков: Готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады

Новости Украины:По словам Разумкова, Верховная Рада готовится к внеочередному заседанию.

Народные депутаты готовятся к внеочередному заседанию Верховной Рады, заявляет председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Сегодня мы готовимся к внеочередному заседанию Верховной Рады Украины, когда оно состоится. Наши коллеги нарабатывают ряд законопроектов, они почти готовы. Я думаю, что сегодня до вечера они будут уже полностью подготовлены в комитетах", - сказал Разумков в эфире телеканала "Украина" вечером в воскресенье.

Разумков не сказал, когда может состояться внеочередное заседания парламента.

Он отметил, что народные депутаты работают конструктивно и консолидированно, убрав "политику из деятельности парламента".

Как сообщалось, лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допускал, что внеочередное заседание Рады может пройти в начале предстоящей недели.

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