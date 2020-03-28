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Штаты выделяют Украине $1,2 млн для борьбы с коронавирусом

Штаты выделяют Украине $1,2 млн для борьбы с коронавирусом
06:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере $1,2 млн для борьбы с коронавирусом.

Правительство Соединенных Штатов приняло решение выделить Украине $1,2 млн с целью усиления мер противодействия неконтролируемому распространению коронавируса Covid-19.

Об этом в Facebook сообщает Посольство Украины в США.

"США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для противодействия коронавирусe", - отмечают в дипломатическом представительстве.

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Уточняется, что эта помощь пойдет, в частности, "на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставление технической поддержки в вопросах реагирования и информирования относительно рисков распространения Covid-19".

Украина является одной из ряда государств, которым американское правительство выделяет дополнительное финансирование. Эти деньги начнут поступать 3 апреля.

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"Украина высоко ценит поддержку и помощь властей США в сфере здравоохранения и борьбы с пандемией", - отметили в Посольстве.

По последним данным, в Украине подтверждено 310 случаев заражения коронавирусом.

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Украина, США, Посольство Украины, Коронавирус.
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