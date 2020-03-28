Погода порадует украинцев неожиданным теплом: синоптики дали прогноз

Новости Украины:Сегодня, 28 марта, в Украине ожидается потепление и солнечная погода, осадков не предвидится.

Погода в субботу, 28 марта, в Украине будет в основном теплой и сухой. В течение дня можно будет наблюдать температуру +11...+17 градусов. Правда, в районе Карпат есть вероятность небольших дождей.

По информации Украинского гидрометцентра, 28 марта холоднее всего будет в некоторых западных областях. В частности, на Буковине, Прикарпатье и Волыни столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.

Правда, на Закарпатье температура составит +15...+17 градусов. Такой же погода будет на Николаевщине – вместе с Закарпатьем это теплые регионы Украины. В остальных областях воздух прогреется до +13...+16 градусов.

Прогноз погоды на 28 марта, фото: meteo.gov.ua

Ветер будет дуть в основном в восточном направлении. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.

Как пишет в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, 28 марта Украина окутает теплая воздушная масса. Поэтому будет много солнца, а серьезные осадки маловероятны.

В Киеве синоптики прогнозируют, что в субботу погода в столице будет в основном сухой. Хотя и станет больше облаков, но осадки не ожидаются. Воздух прогреется до +13...+16 градусов.

Прогноз погоды на субботу, 28 марта, в городах Украины:

Ужгород – +15…+17

Львов – +13…+15

Ивано-Франковск – +12…+14

Тернополь – +13…+15

Черновцы – +12…+14

Хмельницкий – +13…+15

Луцк – +12…+14

Ровно – +13…+15

Житомир – +13…+15

Винница – +13…+15

Одесса – +13…+15

Николаев – +15…+17

Херсон – +14…+16

Симферополь – +13…+15

Кропивницкий – +14…+16

Черкассы – +14…+16

Чернигов – +14…+16

Сумы – +14…+16

Полтава – +14…+16

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14…+16

Донецк – +14…+16

Луганск – +14…+16

Харьков – +14…+16

Киев – +13…+15

29 марта небольшой дождь возможен только в северо-западной части. Ветер восточный, на Правобережье - северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях местами 1-3° мороза, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью около 0 °, днем 3-8° тепла.

В Киеве и Киевской области 28-29 марта без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16°.

Прогноз погоды на 29 марта, фото: meteo.gov.ua

30 марта в Украине без осадков, лишь в западных, днем местами и в северных областях - мокрый снег. Температура ночью и днем 0-6° тепла, в западных областях на протяжении суток от 3° тепла до 3° мороза, днем в восточных и южных областях 9-15° тепла.

Прогноз погоды на 30 марта, фото: meteo.gov.ua

31 марта на большей части территории местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью, кроме востока и юга, 0-6° мороза, днем 0-6° тепла.

В Киеве и Киевской области 30- 31 марта местами небольшой мокрый снег и дождь, ночью 30 марта - без осадков. Температура ночью и днем 0-5° тепла (ночью 31 марта 0-5° мороза).

Прогноз погоды на 31 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, Леонид Горбань дал прогноз погоды на Пасху и апрель.

Как сообщает синоптик, украинцам не стоит ждать тепла на Пасху. Вторая половина марта и начало апреля будут холодными, вплоть до существенных морозов. Также высока вероятность осадков, как дождей, так и снега, поэтому синоптик не рекомендует прятать теплую одежду.

Повышение температуры придет уже на третьей неделе апреля, после чего установится ровная, теплая погода до самого конца месяца. В мае предварительно ожидается большая засуха, причем вторая и третья неделя месяца пройдут совсем без осадков.