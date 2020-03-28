Погода порадует украинцев неожиданным теплом: синоптики дали прогноз

Погода в субботу, 28 марта, в Украине будет в основном теплой и сухой. В течение дня можно будет наблюдать температуру +11...+17 градусов. Правда, в районе Карпат есть вероятность небольших дождей.
По информации Украинского гидрометцентра, 28 марта холоднее всего будет в некоторых западных областях. В частности, на Буковине, Прикарпатье и Волыни столбики термометров поднимутся до +12...+14 градусов.
Правда, на Закарпатье температура составит +15...+17 градусов. Такой же погода будет на Николаевщине – вместе с Закарпатьем это теплые регионы Украины. В остальных областях воздух прогреется до +13...+16 градусов.
Прогноз погоды на 28 марта, фото: meteo.gov.ua
Ветер будет дуть в основном в восточном направлении. Его скорость составит 5 – 10 метров в секунду.
Как пишет в фейсбуке синоптик Наталья Диденко, 28 марта Украина окутает теплая воздушная масса. Поэтому будет много солнца, а серьезные осадки маловероятны.
В Киеве синоптики прогнозируют, что в субботу погода в столице будет в основном сухой. Хотя и станет больше облаков, но осадки не ожидаются. Воздух прогреется до +13...+16 градусов.
Прогноз погоды на субботу, 28 марта, в городах Украины:
Ужгород – +15…+17
Львов – +13…+15
Ивано-Франковск – +12…+14
Тернополь – +13…+15
Черновцы – +12…+14
Хмельницкий – +13…+15
Луцк – +12…+14
Ровно – +13…+15
Житомир – +13…+15
Винница – +13…+15
Одесса – +13…+15
Николаев – +15…+17
Херсон – +14…+16
Симферополь – +13…+15
Кропивницкий – +14…+16
Черкассы – +14…+16
Чернигов – +14…+16
Сумы – +14…+16
Полтава – +14…+16
Днепр – +14...+16
Запорожье – +14…+16
Донецк – +14…+16
Луганск – +14…+16
Харьков – +14…+16
Киев – +13…+15
29 марта небольшой дождь возможен только в северо-западной части. Ветер восточный, на Правобережье - северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, в западных областях местами 1-3° мороза, днем 11-16° тепла; в Карпатах ночью около 0 °, днем 3-8° тепла.
В Киеве и Киевской области 28-29 марта без осадков. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 11-16°.
Прогноз погоды на 29 марта, фото: meteo.gov.ua
30 марта в Украине без осадков, лишь в западных, днем местами и в северных областях - мокрый снег. Температура ночью и днем 0-6° тепла, в западных областях на протяжении суток от 3° тепла до 3° мороза, днем в восточных и южных областях 9-15° тепла.
Прогноз погоды на 30 марта, фото: meteo.gov.ua
31 марта на большей части территории местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью, кроме востока и юга, 0-6° мороза, днем 0-6° тепла.
В Киеве и Киевской области 30- 31 марта местами небольшой мокрый снег и дождь, ночью 30 марта - без осадков. Температура ночью и днем 0-5° тепла (ночью 31 марта 0-5° мороза).
Прогноз погоды на 31 марта, фото: meteo.gov.ua
Напомним, Леонид Горбань дал прогноз погоды на Пасху и апрель.
Как сообщает синоптик, украинцам не стоит ждать тепла на Пасху. Вторая половина марта и начало апреля будут холодными, вплоть до существенных морозов. Также высока вероятность осадков, как дождей, так и снега, поэтому синоптик не рекомендует прятать теплую одежду.
Повышение температуры придет уже на третьей неделе апреля, после чего установится ровная, теплая погода до самого конца месяца. В мае предварительно ожидается большая засуха, причем вторая и третья неделя месяца пройдут совсем без осадков.