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МВД сообщает о снижении преступности в стране

МВД сообщает о снижении преступности в стране
23:56 Сб, 28 Март 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Арсен Аваков утверждает, что во время карантина уровень преступности снизился на 30%.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков утверждает, что во время карантина уровень преступности по всем статьям снизился на 30%, однако активизировались мошенники.

Об этом сообщает МВД в Telegram.

"Мы очень активно пытаемся реагировать на все фейки. Например, недавно была ситуация, когда рассылались смс-сообщения о том, что якобы какая-то фирма должна ходить по квартирам и дезинфицировать помещения. Полиция это отслеживала. Отсылали смс-сообщение с предупреждением, что это мошенники. Но такие преступления - несистемные", - сказал Аваков.

Министр внутренних дел добавил, что самое большое преступление, которое сейчас есть, - это нарушение режима карантина.

Аваков: Нацполиция контролирует всех, кто вернулся в Украину из-за границы

юди подвергают опасности не только себя, но и своих родных и окружающих. Пока нам не нужно чрезвычайное положение или комендантский час, но карантин должен быть максимально полным. Я хочу поблагодарить всех, кто придерживается карантинного режима. Если придется ввести комендантский час, как это уже сделали в ряде европейских стран, то придется вводить и чрезвычайное положение", - отметил он.

Напоминаем, Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продолжил карантин до 24 апреля с целью предотвращения распространения Covid-19.

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Украина, МВД, Арсений Аваков, Коронавирус.
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