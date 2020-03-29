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Выживаем как можем: полезные советы о том, как не свихнуться на карантине

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Выживаем как можем: полезные советы о том, как не свихнуться на карантине
17:18 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости Украины:Как себя вести дома, когда вся семья в сборе? Делимся простыми правилами поведения в этой ситуации.

  • 1

    Обсудите планы и правила

    Поговорите с теми, кто живет с вами на одной территории: как вы планируете провести время, как будете поддерживать гигиену? Для того чтобы всем было комфортно, нужно учесть интересы друг друга: одни будут отдыхать, другие работать на дому, третьи планируют общаться. Лучше обсудить пожелания каждого и обо всем договориться предварительно.

  • 2

    Расскажите детям правду

    Если ребенок находится в сознательном возрасте, его лучше не обманывать. Проинформируйте детей о том почему все находятся дома, используя доступный для них язык. Дети не будут переживать, если взрослые смогут сохранить спокойствие. Если вы заметили, что ребенок волнуется, дайте ему рычаги контроля: расскажите, как важно мыть руки и убираться в комнате. Этого будет достаточно.

  • 3

    Не нарушайте привычный режим

    Работа на дому и внеплановый отпуск позволяют спать дольше, смотреть смешные видео и отдыхать по своему усмотрению. У многих может появиться соблазн нарушить привычный график. Но лучше этого не делать. Ложитесь спать вовремя, приводите себя в порядок как на работу - так вы сохраните тонус, хорошее настроение и боевой настрой к тому моменту, когда пандемия закончится и вернется привычный образ жизни.

  • 4

    Не игнорируйте спорт

    Если спортивный зал закрыт, это не значит, что нужно лежать на диване: можно заняться аэробикой, растяжкой и йогой - для этих видов спорта не нужно много времени и много места. Кроме того, можно организовать активные пятиминутки с детьми - так вы поможете им направить энергию в правильное русло.

  • 5

    Определите четкие цели

    Ощущение собственной бесполезности приводит к унынию и снижает настроение. Чтобы избежать печальных мыслей, поставьте себе цели, достижение которых будет работать на вас после окончания карантина. Пройдите курсы повышения квалификации онлайн, прочитайте книги на профессиональные темы, подумайте о запуске собственных проектов.

  • 6

    Не читайте новости 24 часа в сутки

    А еще не смотрите видео-контент, который приводит к тревожности и панике. Не стоит считать, как много заболевших по всему миру, лучше изучите последние данные о вакцинах и рекомендации, которые дают профессиональные врачи. Помните, что у вас есть совсем небольшая область ответственности, все остальное от вас не зависит.

  • 7

    Поддерживайте социальные контакты

    Если вы изолированы физически, это не значит, что вы остались одиноки. Современные средства связи позволяют видеть и слышать людей из разных уголков земли. Самое время вспомнить о друзьях и родственниках, с которыми вы хотели общаться, но не находили времени этого сделать.

  • 8

    Соблюдайте права других на личное пространство

    В настоящих условиях мы не можем себе позволить разъехаться или уйти из дома, чтобы провести время наедине с собой. В этой ситуации нужно позволять себе и другим быть в уединении. Если площадь квартиры невелика, можно сделать зонирование с помощью перегородок. Так вы сохраните личное пространство и не будете надоедать друг другу.

Домашняя усталость: как оставаться бодрым во время изоляции

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