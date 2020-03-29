Выживаем как можем: полезные советы о том, как не свихнуться на карантине

Обсудите планы и правила
Поговорите с теми, кто живет с вами на одной территории: как вы планируете провести время, как будете поддерживать гигиену? Для того чтобы всем было комфортно, нужно учесть интересы друг друга: одни будут отдыхать, другие работать на дому, третьи планируют общаться. Лучше обсудить пожелания каждого и обо всем договориться предварительно.
Расскажите детям правду
Если ребенок находится в сознательном возрасте, его лучше не обманывать. Проинформируйте детей о том почему все находятся дома, используя доступный для них язык. Дети не будут переживать, если взрослые смогут сохранить спокойствие. Если вы заметили, что ребенок волнуется, дайте ему рычаги контроля: расскажите, как важно мыть руки и убираться в комнате. Этого будет достаточно.
Не нарушайте привычный режим
Работа на дому и внеплановый отпуск позволяют спать дольше, смотреть смешные видео и отдыхать по своему усмотрению. У многих может появиться соблазн нарушить привычный график. Но лучше этого не делать. Ложитесь спать вовремя, приводите себя в порядок как на работу - так вы сохраните тонус, хорошее настроение и боевой настрой к тому моменту, когда пандемия закончится и вернется привычный образ жизни.
Не игнорируйте спорт
Если спортивный зал закрыт, это не значит, что нужно лежать на диване: можно заняться аэробикой, растяжкой и йогой - для этих видов спорта не нужно много времени и много места. Кроме того, можно организовать активные пятиминутки с детьми - так вы поможете им направить энергию в правильное русло.
Определите четкие цели
Ощущение собственной бесполезности приводит к унынию и снижает настроение. Чтобы избежать печальных мыслей, поставьте себе цели, достижение которых будет работать на вас после окончания карантина. Пройдите курсы повышения квалификации онлайн, прочитайте книги на профессиональные темы, подумайте о запуске собственных проектов.
Не читайте новости 24 часа в сутки
А еще не смотрите видео-контент, который приводит к тревожности и панике. Не стоит считать, как много заболевших по всему миру, лучше изучите последние данные о вакцинах и рекомендации, которые дают профессиональные врачи. Помните, что у вас есть совсем небольшая область ответственности, все остальное от вас не зависит.
Поддерживайте социальные контакты
Если вы изолированы физически, это не значит, что вы остались одиноки. Современные средства связи позволяют видеть и слышать людей из разных уголков земли. Самое время вспомнить о друзьях и родственниках, с которыми вы хотели общаться, но не находили времени этого сделать.
Соблюдайте права других на личное пространство
В настоящих условиях мы не можем себе позволить разъехаться или уйти из дома, чтобы провести время наедине с собой. В этой ситуации нужно позволять себе и другим быть в уединении. Если площадь квартиры невелика, можно сделать зонирование с помощью перегородок. Так вы сохраните личное пространство и не будете надоедать друг другу.