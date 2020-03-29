Выживаем как можем: полезные советы о том, как не свихнуться на карантине

1 Обсудите планы и правила Поговорите с теми, кто живет с вами на одной территории: как вы планируете провести время, как будете поддерживать гигиену? Для того чтобы всем было комфортно, нужно учесть интересы друг друга: одни будут отдыхать, другие работать на дому, третьи планируют общаться. Лучше обсудить пожелания каждого и обо всем договориться предварительно.

2 Расскажите детям правду Если ребенок находится в сознательном возрасте, его лучше не обманывать. Проинформируйте детей о том почему все находятся дома, используя доступный для них язык. Дети не будут переживать, если взрослые смогут сохранить спокойствие. Если вы заметили, что ребенок волнуется, дайте ему рычаги контроля: расскажите, как важно мыть руки и убираться в комнате. Этого будет достаточно.

3 Не нарушайте привычный режим Работа на дому и внеплановый отпуск позволяют спать дольше, смотреть смешные видео и отдыхать по своему усмотрению. У многих может появиться соблазн нарушить привычный график. Но лучше этого не делать. Ложитесь спать вовремя, приводите себя в порядок как на работу - так вы сохраните тонус, хорошее настроение и боевой настрой к тому моменту, когда пандемия закончится и вернется привычный образ жизни.

4 Не игнорируйте спорт Если спортивный зал закрыт, это не значит, что нужно лежать на диване: можно заняться аэробикой, растяжкой и йогой - для этих видов спорта не нужно много времени и много места. Кроме того, можно организовать активные пятиминутки с детьми - так вы поможете им направить энергию в правильное русло.

5 Определите четкие цели Ощущение собственной бесполезности приводит к унынию и снижает настроение. Чтобы избежать печальных мыслей, поставьте себе цели, достижение которых будет работать на вас после окончания карантина. Пройдите курсы повышения квалификации онлайн, прочитайте книги на профессиональные темы, подумайте о запуске собственных проектов.

6 Не читайте новости 24 часа в сутки А еще не смотрите видео-контент, который приводит к тревожности и панике. Не стоит считать, как много заболевших по всему миру, лучше изучите последние данные о вакцинах и рекомендации, которые дают профессиональные врачи. Помните, что у вас есть совсем небольшая область ответственности, все остальное от вас не зависит.

7 Поддерживайте социальные контакты Если вы изолированы физически, это не значит, что вы остались одиноки. Современные средства связи позволяют видеть и слышать людей из разных уголков земли. Самое время вспомнить о друзьях и родственниках, с которыми вы хотели общаться, но не находили времени этого сделать.