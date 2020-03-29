Дела Майдана: Семьи Героев Небесной сотни обратились к Зеленскому из-за увольнения Трепака

Новости Украины:Семьи Героев Небесной сотни требуют вернуть "дела Майдана" Трепаку.

Представители общественной организации "Семья Героев Небесной сотни" призывают вернуть кураторство департаментом в "делах Майдана" Виктору Трепаку.

Об этом говорится в обращении организации к Президенту Владимиру Зеленскому, обнародованном на ее странице в Facebook.

"Мы требуем вернуть кураторство департаментом в "делах Майдана" Виктору Трепаку и обеспечить возможность продолжить работать в режиме последнего месяца", - говорится в сообщении.

Семьи Героев Небесной сотни считают, что именно при содействии Трепака в последнее время наметились положительные сдвиги в "делах Майдана". В частности, за последний месяц задержаны и взяты под стражу двое подозреваемых в убийстве Юрия Вербицкого, задержан служащий "Омеги". Ему предъявлено подозрение в убийстве Олега Ушневича и ранении другого майдановца, а также предъявлены подозрения судьям и следователям, которые преследовали майдановцев и помещали их под стражу в январе-феврале 2014 года.

В то же время, активисты требуют отстранить от "дел Майдана" нового заместителя генпрокурора Андрея Любовича, поскольку он, по их словам, "был причастен к преследованию активистов во время Майдана 2013-2014 годов". В организации заявляют, что Любович во время евромайдана был начальником следственного управления в прокуратуре Днепропетровской области, а местные прокуроры "участвовали в задержаниях, арестах и привлечении к ответственности активистов местного Майдана".

В общественной организации считают, что генпрокурор Ирина Венедиктова меняет вектор расследования "дел Майдана", и напоминают, что, находясь на должности руководителя ГБР, она назначила Александра Бабикова, который работал в юридической фирме, представляющей интересы экс-президента Януковича.

Активисты отмечают, что в случае, если их требования не будут выполнены, они потребуют отставки Ирины Венедиктовой от должности генерального прокурора.

О чем речь:

Заместитель генпрокурора Виктор Трепак написал рапорт на увольнение после того, как генеральный прокурор Ирина Венедиктова изменила функциональные обязанности своих заместителей, отстранив его от курирования деятельности департаментов, осуществляющих процессуальное руководство в "делах Майдана" и в делах, которые расследуют следователи СБУ.

По мнению Трепака, такое перераспределение полномочий является способом воздействия на него и вмешательства в осуществление его полномочий прокурора.

В то же время, генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не отстраняли Трепака от расследования и за ним "остаются те важные дела, которые он проводил".

Напомним: