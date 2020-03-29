Посол рассказал, сколько украинцев эвакуировали из Германии

Новости Украины:Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил, что из Германии в Украину эвакуировали 5 тысяч человек.

Только за последнюю неделю из Германии в Украину самолетами отправили почти 5 тысяч человек, но операция по эвакуации соотечественников еще не завершена.

Об этом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник сообщил в комментарии Укринформу.

"Последние две недели показались чуть ли не самыми адскими в новейшей истории отечественной дипломатии, особенно в Германии, ведь тысячи наших соотечественников стали по сути заложниками ограничительных мер других стран по причине коронавирусного кризиса. Приходится констатировать, что операция "эвакуация" еще не завершена, она продлится до тех пор, пока последний украинец безопасно не вернется домой", - сказал посол.

По его словам, совместными с руководством государства и МИД усилиями удалось только за последнюю неделю интенсивной фазы эвакуации организовать 25 спецрейсов в Киев из немецких аэропортов, с помощью которых на Родину вернулись почти 4920 украинских граждан, то есть практически все, кто зарегистрировался.

Дипломат отметил, что нередко приходилось балансировать на грани возможного: например, в пятницу, 27 марта, удалось организовать даже два рейса SkyUp из Берлина в Киев, добиться в сжатые сроки спецразрешений на прилеты/вылеты, а также отправить самолеты на Борисполь уже после того, как в 22.00 часов аэропорт должен был быть закрыт "на замок" и все другие параллельные рейсы были отменены.

Мельник добавил, что в Посольстве и четырех Генконсульствах Украины в республике ФРГ работали "горячие телефонные линии" в режиме 24/7. По его подсчетам, дипломаты только в Берлине дали ответы на более 10 000 телефонных звонков, а также на 2400 письменных обращений. Посольство также создало страницу в Facebook, на которой можно получить полезные советы и обменяться опытом.

Один из вопросов, кроме возвращения, который беспокоит граждан, существуют ли условия, при которых можно остаться в Германии, не нарушая при этом закона. В этой связи МВД ФРГ разъясняет, что при наличии национальной визы (D-Visa) или иного вида разрешения на пребывание, срок которого истекает, надо подать заявку на продление визы или вида на жительство в соответствующий отдел миграционной службы (Ausländerbehörde) по месту жительства/пребывания до истечения срока действия визы. Учитывая нынешнюю ситуацию, заявку можно подать по электронной почте. Для продления срока действия Шенгенской визы (С-Visa), как правило, проводится интервью с заинтересованным лицом. С целью упрощения процедуры владельцам шенгенской визы теперь предоставляется возможность прислать заявку по электронной почте. Ответ Миграционной службы, а также паспорт и визу следует быть готовыми предоставить во время возможных проверок на территории страны и при выезде за ее пределы.

Что касается граждан, которые пересекли границу в режиме безвизового въезда и не могут вернуться домой в предусмотренный срок (до 90 дней в течение 180-дневного периода времени), им также необходимо обратиться с заявлением в миграционную службу до завершения 90-дневного срока пребывания с просьбой легализовать (дальнейшее) пребывания в стране. Отправка такого заявления создает ситуацию, в которой на протяжении рассмотрения упомянутого заявления пребывание в ФРГ является легальным. Рекомендуется распечатать заявку на продление срока пребывания или сохранить ее в другом формате и быть готовыми предоставить вместе с паспортом/удостоверением и разрешением на пребывание, срок которого закончился.