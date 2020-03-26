Ситуация в Германии: От коронавируса умерли уже более двухста человек

В Германии от коронавируса умерли 198 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные федерального института инфекционных заболеваний Роберта Коха.

В частности, количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом выросло на 4 тыс. 995 человек - до 36 тыс. 508.

Число умерших увеличилось на 50 человек - до 198.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.

Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.