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Неделя пятая Великого поста: преподобной Марии Египетской

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Неделя пятая Великого поста: преподобной Марии Египетской
07:35 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Святая Мария вспоминается православными верующими как яркий пример покаяния.

Неделями в православии называются воскресенья. Пятый воскресный день Великого поста по традиции будет посвящен Марии Египетской. В этот день в церквях будут вспоминать ее молитвами.

Своими деяниями она напоминает нам, что каждый человек способен заслужить прощение от Бога, если искренне покается в грехах молитвой и в мыслях. В 2020 году неделя пятой седмицы выпадает на 5 апреля.

Чем известна Мария Египетская

Преподобная Мария в начале своего жизненного пути была грешницей. Она жила в 5-6 веках, была блудницей и вела распутный образ жизни. Согласно писаниям, грешница Мария пыталась много раз попасть в церковь, но всегда ей что-то мешало переступить порог. Она отмечала, что у нее болело все тело, что ей было невозможно находиться среди всех этих людей.

Однажды она стояла в церковном притворе и вдруг осознала, что ей мешает стать ближе к Богу: это были ее грехи и ее образ жизни. В тот момент начала она рыдать и молить Бога о прощении.

На этом не заканчивается ее история, а только начинается, потому что она вернулась в церковь позднее еще раз, но уже смогла подойти к Кресту Божьему и поклониться ему. Она перешла реку Иордан и направилась в пустыню, где в молитве и в посте прожила почти пятьдесят лет. Лишь после этого времени она повстречала отшельника, которого попросила помочь ей пройти обряд причащения. Он помог ей, а спустя год он вернулся, но обнаружил ее мертвой.

Традиции дня Марии Египетской в 2020 году

В пятую неделю Великого поста Господь обращает внимание на запутавшихся людей, которые отчаялись и не верят в то, что им удастся измениться ради Господа, веры и самих себя. Если вы не знаете, каким должен быть ваш дальнейший путь, то постарайтесь обратиться с молитвами к Богу в этот день. Найти верную дорогу помогают такие молитвы, как "Отче наш", "Живые помощи", "Псалом 90".

В этот день необходимо посетить церковь. Это воскресенье, поэтому мало кто будет вынужден работать. Важно посвятить духовному росту хотя бы утро, сходив на службу. Если не получится, необходимо будет прочитать дома молитвы.

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С искренним желанием очиститься от грехов человек обретает прощение. Это значит, что Господь милостив. Именно поэтому в такие дни важно облегчить душевный груз тех, кто попросит у вас прощения. Проявите великодушие, чтобы стать похожими на Бога нашего и Спасителя. Помогайте в этот день нуждающимся, прощайте обидчиков, любите близких и совершайте только богоугодные дела.

5 апреля можно дарить друг другу духовные подарки. Например, хорошим подарком для человека, которому нужна помощь в покаянии, будет икона Марии Египетской. Детям можно дарить крестики или другие православные атрибуты.

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