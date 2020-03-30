У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины:У имени Алексей существует редко употребляемая женская форма имени – Алексина, которая была заимствованна из французского языка.

Имя Алексей в переводе с древнегреческого языка означает "защитник", "оберегающий". В русском народе употреблялись и другие формы этого имени: Алексий, Лексей, Ляксей, Олексей, Олекса, Алекса, Алесь, Олесь, Лесь. Имя Алекса также является самостоятельным именем.

В современное время стало употребляться иное женское имя, образованное от имени Алексей – Алексия, в США становится популярным парное женское имя Алексис.

Алексей может похвастаться весьма развитой интуицией. Но в достижении своих желаний ему помогает не только она, но и свойственные Алексею активность и воля. Алексей умеет оценивать свои силы. Если он уверен в своем успехе, то будет идти до победного конца, а если благополучный исход представляется мужчине сомнительным, то, скорее всего, он откажется от своих попыток.

Покладистый характер Алексея помогает ему счастливо строить свою семейную жизнь. Творческие способности дают широкие перспективы, но Алексей очень брезглив и поэтому отказывается от многих удачных идей. Больше всего в своей жизни Алексей ценит своего отца, следом идут дети Алексея.

Алексей не относится в величественным и выдающимся людям. Он обычный мужчина, нежный с любимыми и надёжный для своих друзей. Он не лишен прекрасных качеств, но все они выражены не ярко. Мужчина неплохо приспособлен для повседневной жизни, но сильные страсти и неожиданные повороты судьбы не для него.

Ум и интуиция Алексея скорее женского типа, чем мужского. Он внимателен к мелочам, имеет хорошую память, отличается любознательностью. Алексей неизменно почтителен со своими родителями. В отношениях с женщинами этот мужчина ценит аккуратность и опрятность своей избранницы. Чувствительность и ранимость Алексея привлекают к нему много поклонниц, поэтому победы над противоположным полом мужчина одерживает легко и часто. Тем не менее, Алексей – верный муж, относящийся к жене порой слишком доверчиво.

Особых увлечений у мужчины с именем Алексей нет. Его можно назвать человеком дела, если лень не взяла в нем верх. Он не лишен творческих способностей, которые могут помочь стать хорошим художником, актером, писателем. Профессии, связанные с точной наукой, также подходят Алексею.

Однообразная работа не очень нравится Алексею, но старательно выполнять он будет и её. Если у мужчины будет на то желание, то он сможет добиться успехов и в спорте, и в бизнесе, и в производстве, заработав этим себе положение в обществе.

Поздравления

Имя верно тебе дали,

Алексеем ведь назвали.

На работе и в семье

Доверяют все тебе.

Добр, спокоен и уверен.

И как друг давно проверен.

Защитишь, поможешь всем,

Нет у нас с тобой проблем.

От души мы поздравляем,

Счастья и любви желаем.

Пусть вокруг будут друзья

И счастливая семья.

Алексей, тебе желаю

Счастья без конца, без края,

Замечательных друзей,

Быть всех в мире веселей!

На успех свой курс держать,

Целей чётко достигать,

Быть безоблачно счастливым

И, конечно же, любимым!

Поздравляю от души тебя, Алешка,

Пускай душа от радости поет,

И светит солнце яркое в окошко,

Улыбка на лице пускай живет!

Желаю, чтоб все планы удавались,

Чтоб шли успешно все твои дела,

Желания заветные сбывались,

И жизнь всегда счастливою была!

Алексей, тебе удачи,

И еще в придачу счастья,

Много-много лишь добра,

И душевного тепла!

Покоряй свои все цели,

Исполняй скорей мечты,

Побеждай и покоряй ты,

Будь упрямым лишь в пути!

Пусть удача не забудет,

Все дела успешны будут,

Пусть сияет над тобой,

Ангел яркою звездой!

Мы тебя сегодня дружно

Поздравляем, Алексей!

Будь общительным, активным,

Новых заводи друзей,

От души желаем счастья,

Ты удачу не теряй,

Меньше думай о проблемах

И почаще отдыхай!

Я желаю тебе счастья,

Верных, преданных друзей,

Чувств глубоких, настоящих,

Поздравляю, Алексей.

Сложиться пускай карьера,

Пусть побед настигнет шквал,

Я желаю в праздник этот,

Чтобы ты не унывал.

Чтобы цели себе ставил,

Не сворачивал с пути,

Верил, что большие взлеты

Ждут тебя лишь впереди.

Алексей, тебе желаю

Счастья в жизни и любви,

А во всех своих стремлениях

Непременно ввысь расти.

Пусть здоровье будет крепким,

Пусть во всём будет успех.

От души тебе желаю

Крепким быть, словно орех.

Спешу тебя поздравить, Алексей,

Желаю только мира и добра!

Мечты пусть все сбываются скорей,

Пусть будет жизнь прекрасней, чем вчера!

Желаю море радостных мгновений,

Здоровья, много денег, сто друзей,

В карьере тебе новых достижений,

И просто миллион удачных дней!