Какие завтра праздники: традиции и приметы на 31 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 31 марта.

Кирилл — Дери полоз

В этот день православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в 4 веке.

Свое прозвище Кирилл получил благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях на снег, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья о наст.

В народе об этом дне говорили: "На Кирилла и спереди, и сзади — зима" (то есть можно было еще опасаться весенних заморозков); "На Кириллов марток продерет холодок". Впрочем, если в этот день зацветала мать-и-мачеха — это свидетельствовало о скором приближении лета и теплом начале апреля.

Международный день резервного копирования (День бэкапа)

Международный день резервного копирования (англ. World Backup Day) или День бэкапа (от англ. backup) проводится ежегодно 31 марта.

Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

В наш век компьютеров и электроники обеспечение сохранности значимой информации приобретает все большее значение. Потеря финансовых сведений, баз данных или информации сайта может привести к большим проблемам в организации и ощутимо "ударить по кошельку". Да и каждый отдельный пользователь домашнего компьютера, коммуникатора или простого сотового телефона может получить немало огорчений, потеряв нужные данные — от любимых фотографий, домашних видеозаписей или необходимых статей до контактных телефонов и адресов. Поэтому, вместо того, чтобы хранить их в одном месте (например, на вашем компьютере), вы помещаете ещё одну копию всей важной информации в надежное хранилище.

Поэтому и Международный день резервного копирования как раз призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также распространить информацию о необходимости защиты от потери данных.

Международный день видимости трансгендеров

Международный день видимости трансгендеров — это ежегодное празднование, которое проводится 31 марта. Этот день был создан для того, чтобы поддержать трансгендерных людей по всему миру и повышать осведомленность о дискриминации, с которой им приходится сталкиваться.

Международный день видимости трансгендеров впервые был отмечен в 2009 году. Он был основан Рэйчел Крэндалл, трансгендерной активисткой из Мичигана, США, которая считала, что ЛГБТ-сообществу не хватает праздников, посвященных трансгендерам. Единственным существующим в то время празднованием, связанным с трансгендерами, был День памяти трансгендеров, который оплакивал трансгендерных жертв преступлений на почве ненависти, но не признавал живых членов трансгендерного сообщества и не решал их проблемы.

31 марта 2009 года состоялось торжественное открытие Международного дня видимости трансгендеров. С тех пор его поддерживают многие организации по защите прав трансгендеров, такие как Trans Student Educational Resources, TransVisibility и другие. В этот день трансгендерным людям во всем мире предлагается делиться своими историями в социальных сетях, чтобы повысить осведомленность о проблемах трансгендеров и повысить свою узнаваемость. Благодаря социальным сетям, каждый может участвовать в дискуссиях и распространять информацию о транс-сообществе, способствуя повышению узнаваемости трансгендеров во всем мире.

День Эйфелевой башни

В этот день 1889 года конструктор Гюстав Эйфель (фр. Gustave Eiffel, 1832–1923) водрузил на вершине башни французский флаг. Сегодня конструкция Эйфелевой башни (фр. tour Eiffel) – самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа. Она известна во всем мире как символ Франции. Сам же конструктор называл её просто – 300-метровой башней.

Эйфелева башня первоначально задумывалась как временное сооружение. Её целью было служить входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. По прошествии двадцати лет после выставки башню планировали снести. Но от запланированного сноса сооружение спасли радиоантенны, которые были установлены на самом верху.

Французские власти решили устроить всемирную выставку в память столетнего юбилея Французской революции. Городская администрация Парижа попросила известного инженера Гюстава Эйфеля внести соответствующее предложение. Эйфель представил для рассмотрения свои чертежи 300-метровой железной башни, которые до этого момента пылились у него в столе. А 18 сентября 1884 года Эйфель получил совместный со своими сотрудниками патент на проект.

1 мая 1886 года был открыт конкурс архитектурных и инженерных проектов, которые должны будут определить архитектурный облик будущей Всемирной выставки. В этом конкурсе участвовали 107 претендентов, но большинство работ в той или иной степени повторяли проект башни, предложенный Эйфелем. В итоге проект Эйфеля стал одним из 4-х победителей. Тогда Эйфель внес в него окончательные изменения, найдя компромисс между первоначальной чисто инженерной схемой конструкции и декоративным вариантом.

В конце концов, комитет останавливается на плане Эйфеля. Завоевав первую премию конкурса, Эйфель с энтузиазмом воскликнул: "Франция будет единственной страной, располагающей 300-метровым флагштоком!".

На протяжении более сорока лет после открытия Эйфелева башня была высочайшим сооружением в мире, почти вдвое выше самых высоких зданий того времени – пирамиды Хеопса, Кельнского и Ульмского соборов. Но в 1930 году её превзошёл Крайслер Билдинг в Нью-Йорке (США).