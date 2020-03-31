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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 апреля

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Какие завтра праздники: традиции и приметы на 1 апреля
11:24 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 1 апреля.

День Дарьи Грязной и Хризанта

Не подумайте плохого, сама-то Дарья чистюлей слыла, помогая деревенским хозяйкам холсты отбеливать. А полубницами называли особым образом устроенные проруби, которые не только для ловли рыбы и стирки белья служили, к ним еще на водопой скотину гоняли. Представляете, что вокруг твориться могло, когда все вместе собирались! Зимой еще ничего, снежком припорошит, морозцем скует, и опять чисто и свежо вокруг. А к апрелю все, что зимой похоронено было, оттаивало и лезло в глаза.

А еще, говорят, на Дарью начинали домовые просыпаться, поэтому все старались в этот день обмануть друг друга, заморочив заодно голову и своему запечному "хозяину". Поговорка "Первое апреля - никому не верю" сохранилась с того самого времени. Зато ушел в прошлое обычай ранешенько, "по заморозкам" раскладывать на последнем снегу вытканное за зиму суровое полотно для отбеливания и "большей мягкости". Холсты эти раньше называли кроснами, и служили они после такой морозно-снежной закалки гораздо дольше обычных. Поэтому поговорка "Стели кросна по замерзам" была для деревенских хозяек своеобразным руководством к действию. Впрочем, и сейчас при желании можно проверить эффективность одной такой старинной рекомендации: "От любых пятен белье отстираешь, если замочишь его точно при восходе весеннего солнца и расстелишь на чистом снежке".

Также в народе 1 апреля называли днем Дарьи Грязной, Дарьи Попловихи, пролубницей, грязнопрудом. Дарью прозвали грязной по той причине, что активное таяние снега в это время вызывает размытие дорог, дворов, полей вешними водами. Они скапливались у прорубей и берегов рек. Славяне достаточно грубо, но точно выражались по этому поводу1 апреля: "Дарья все обгадила". Также считалось, что Дарья Грязная марала в грязь только плохих людей, у которых были злые мысли. Кроме того, день 1 апреля в народе известен тем, что знахари использовали весеннюю воду для лечения заболеваний и снятия порчи. Именно в апреле природа по-настоящему оживала: начинала цвести верба, мать-и-мачеха, цвел орешник, начиналось сокодвижение и т.д.

Пробуждение Домового

Многие знают, что первого апреля никому не верят. Откуда взялась эта поговорка? Ведь любая пословица имеет под собой какую-то основу. Для того, чтобы это выяснить, нам надо погрузиться в прошлое, именно там скрываются корни многих высказываний и поговорок. История наших предков имеет глубокие языческие корни, отзвуки которых мы можем наблюдать и сегодня. Все в тех же пословицах, поговорках, поверьях и приметах. 1 апреля наши языческие предки справляли один занятный праздник.

Скорее, даже не праздник, а некий рубеж. Этот день считался Днем пробуждения домового. Древние славяне верили, что на зиму он, подобно многим животным и духам, впадал в спячку и просыпался лишь изредка, чтобы сделать необходимую работу по дому.

Спал домовой ровно до того времени, когда уже весна полностью вступит в свои права. Приход же весны знаменовался днем весеннего равноденствия, и все последующие дни вплоть до 1 апреля были днями встречи весны.

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Первого же числа весна приходила окончательно и бесповоротно, и главный дух-хранитель очага - домовой - должен был проснуться, чтобы навести порядок в доме.

День смеха (День Дурака)

День дурака или День смеха - это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.

Откуда именно родом этот праздник - из Франции, Англии, Мексики или Швеции - тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи.

Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками.

Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.

Международный день птиц

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц - интернациональный экологический праздник. Его цель - сохранение видового разнообразия и численности птиц. Он возник в США в 1894 году.

Вскоре праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, затем пришел в Европу, а в настоящее время проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" во многих странах мира.

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День рождения коньяка

1 апреля отмечается неофициальный, известный преимущественно в кругах специалистов-производителей, а также поклонников одного из крепких алкогольных напитков праздник - День рождения коньяка.

Коньяк представляет собой крепкий алкогольный напиток, разновидность бренди, то есть винного дистиллята, производящийся по строгой технологии из определённых сортов винограда в конкретной местности.

Коньяк во Франции считается одним из национальных достояний. Ежегодно на улицах города, давшего имя этому популярному алкогольному напитку, утраиваются праздничные мероприятия с возможностью для гостей дегустации продуктов именитых коньячных брендов, а также другой алкогольной продукции.

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Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, День смеха, Международный день птиц, День дурака, 1 апреля, День Дарьи Грязной, Пробуждение Домового, День рождения коньяка.
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