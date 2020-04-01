У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления в стихах

Новости Украины:Уменьшительно-ласкательные обращения Дара и Дарина также являются самостоятельными именами.

Имя Дарья имеет несколько вариантов происхождения. По первой версии, имя Дарья – это женский вариант мужского древнеперсидского имени Дарий, которое произошло от греческого Дарейос. В греческом языке это имя стало транскрипцией двусоставного персидского мужского имени Dārayava(h)uš, где "дара" означает "владеющий; тот, кто обладает", а "вау(ш)" - "благо", "добро" (в значении - ценность, имущество, достаток). Поэтому имя Дарья трактуют как "владетельница блага", "богатая", иногда переводят как "победительница". Вероятно, что вторая часть имени также указывала на моральные качества обладателя, в таком случае имя Дарья может трактоваться как "добрая", "положительная", "хорошая".

По второй версии, имя Дарья имеет славянские корни, является современной формой славянских имен Дарёна и Дарина, а также родственным именем для имён Даролюба и Даромила, поэтому значение имени Дарья близко к понятию "дар" – "подарок, дарованная". Среди потомков славян также употребляется вариант этого имени Дарьяна.

Дарья – общительная и артистичная девушка. Она флегматична и одновременно весьма возбудима. В этой женщине всегда будет немного ребенка. Дарья привлекает к себе людей, поскольку очень легка в общении, неконфликтная и легко приспосабливается к любым условиям.

Дома Даша – помощница. Она очень организована и приучена к порядку. В учебе у нее все нормально, но усидчивости не достает. Больше ей помогает хорошая память и сообразительность. Если дома девочка с радостью помогает маме, то от общественных работ скорее постарается уклониться.

Дарья очень привязана к своим друзьям. Однако окружающим ее людям стоит помнить, что если некоторая грубость заложена в девочке изначально, то положительные качества могут проявиться не сразу. А вот на злопамятность или продолжительный гнев девушка не способна.

В своих суждениях Даша опирается только на ум, поскольку интуиции лишена совершенно. При этом девушка очень высокого мнения о своих интеллектуальных способностях.

Хотя свободное поведение Дарьи может навести на мысль об отсутствии норм морали, это не верно. На самом деле, это добрый и храбрый человек, которая, не задумываясь, возьмет на себя ответственность за друга.

В супружестве Дарья становится немного ленивой, стремится больше сидеть дома. Хотя она претендует на независимость в семье, но на измену не пойдет. Часто Дарья становится лидером, но ее семья всегда будет дружной и гостеприимной. Дарья способна ладить со всеми, всегда заботится о поддержании доброго мнения о своей семье.

Став домоседкой, Дарья часто увлекается шитьем и вязанием. Сама мастерит себе одежду. Много занимается домашним хозяйством и готовкой. Найти себя в одной области Дарье очень сложно. Она часто меняет работу в поисках подходящей. Больше всего Дарье нравится работа журналиста или психолога. Неплохие успехи ждут девушку и в бизнесе. Она способна руководить коллективом, вызывать к себе как уважение, так и страх. Любое дело Дарья доводит до завершения.

Поздравления

Дарья, Дашенька, Дашуля,

Ты мила и хороша.

Весела будь и красива,

Пусть поет твоя душа.

Жизни светлой, жизни яркой

Мы желаем от души.

Исполнялись чтоб желания,

Чтоб сбывались все мечты!

Даша очень симпатична

И собою хороша.

Пусть порядок будет в личном,

Пусть поет твоя душа!

Пусть будет жизнь твоя полна

Добра, удачи, светлых дней,

Накроет счастьем пусть волна,

Чтоб сердце билось веселей!

Тебе я, Дашенька, желаю,

Чтоб ты сияла, как звезда,

Чтобы мечта твоя любая

Сбылась легко и без труда!

Я желаю тебе, Даша,

Счастья женского, любви,

Чтоб глаза всегда горели

И кипела страсть в крови.

Чтоб всегда хватало денег

На приятные капризы,

А любимый делал чаще

Тебе, Дашенька, сюрпризы.

Пусть везет тебе в работе,

Ценит босс и коллектив,

Будет пусть всегда для роста

В жизни море перспектив.

Пусть будет позитива очень много,

Чтоб яркой, Даша, жизнь всегда была!

Желаю я, чтоб каждая дорога

Тебя к мечтам заветным привела!

Любви желаю верной и красивой,

Надежных, только преданных друзей!

Будь, Дашенька, веселой и счастливой,

Чтоб складывалась жизнь из ясных дней!

В таком имени, как "Даша",

Скрыта чуткая душа.

На тебя смотреть приятно,

До чего ж ты хороша!

Так и дышишь жаждой к жизни,

И искрится добрый смех.

В неподдельном оптимизме

Наша Дарья — лучше всех!

Так пускай к тебе приходят

Лишь удача и любовь,

Счастье пусть тебя находит

В любом месте вновь и вновь!

Тебя, Дарья, поздравляю!

Пусть во всём тебе везет,

Много счастья поскорее

В жизнь твою пускай придет.

Даша, я тебе желаю

Счастья, радости, добра.

Пусть успех во всех стремлениях

Непременно ждет тебя.

Неудачи и невзгоды

Пусть обходят стороной.

Дарья, оставайся вечно

Яркой, доброй, молодой!

Дашенька, желаю тебе много

Тепла в душе и солнечных деньков,

И счастья необъятного, большого,

Без повода подарков и цветов!

На личике улыбка пусть сияет,

И светлой будет жизнь твоя всегда!

Пусть все, что твое сердце пожелает,

Исполнится легко и без труда!

Дашенька, прими сегодня

Поздравления от меня!

Я желаю, чтобы рядом

Были верные друзья.

Чтоб любовь была огромной,

Окрыляла и вела,

Чтобы все свои мечтания

Воплотить скорей смогла!