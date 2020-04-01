Эвакуация украинцев: на границе уменьшился пассажиропоток

Новости Украины:Согласно данным Госпогранслужбы, за прошедшие сутки почти 5 тыс. украинцев вернулись на родину.

Во вторник в Украину вернулись около 4,9 тыс. граждан, 1,5 тыс. иностранцев выехали из Украины, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В течение суток сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили 10,4 тыс. пропускных операций. Почти половина их - около 4,9 тыс. - это пропуск граждан Украины из-за границы. Эти показатели остались на уровне предыдущих суток. Утром 1 апреля в пунктах пропуска отсутствуют очереди из путешествующих собственным транспортом и пешеходов", - сообщается на сайте Госпогранслужбы в среду.

Кроме того, 1,9 тыс. украинцев прибыли к пунктам пропуска без собственного транспорта, и для перевозки пеших путешественников при содействии Госпогранслужбы Украины привлекались транспортные средства, предоставленные местной властью и ГСЧС.

Более 4 тыс. человек выехали из Украины во вторник, в том числе 1,5 тыс. иностранцев.

Также пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 6,3 тыс. человек.

"По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено. Кроме того, в установленном порядке оформлялись информативные соглашения о самоизоляции и предоставлялись соответствующие памятки", - сообщили в Госпогранслужбе.