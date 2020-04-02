У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:Светлана производит впечатления легкой, светлой и общительной девушки.

Имя Светлана имеет несколько версий происхождения. По первой версии, имя Светлана было придумано и впервые использовано А.Х.Востоковым в романсе "Светлана и Мстислав" (1802). Широкую популярность получило после опубликования поэтом Василием Андреевичем Жуковским его баллады "Светлана". Также есть версия, что имя было придумано А.С.Пушкиным.

По второй версии, имя Светлана использовалось славянами на Киевской Руси, а Востоковым было взято из забытых имен. Имя Светлана – славянское, русское имя. Образовалось оно путем сложения двух понятий "свет" и "лан". "Свет" означает буквально – "свет", "лан" на древнерусском означает "земля". Именно украинское слово "лан" как раз и обозначает пахотную, а в более широком смысле благодатную, плодородную землю или землю обитания, поскольку на неплодородных землях люди не поселялись. Получается, что имя Светлана означает "Свет Земли", а её краткая форма Света – просто "светящая". Также трактуют как "светлая". Может толковаться, как светлая внешне, например, "светловолосая", так и "чистая душой". Родственное и однокоренное имя – Светла.

По третьей версии, имя Светлана является калькой греческого имени Фотиния, под которым происходит у православных крещение Светлан. Имя Фотиния дословно с греческого языка переводится как "свет".

Имя Светлана стало широко использоваться после публикации баллады Василия Жуковского "Светлана". Ранее это имя не могло использоваться для имянаречения, так как не было упомянуто в православных святцах, поэтому его можно было встретить в названиях кораблей, предприятий. Активно этим именем стали называть после Октябрьской революции, а точнее с конца 1930-х годов, и не последнюю роль в популяризации имени Светлана сыграл тот факт, что именно так звали единственную дочь И.В.Сталина. В 1943 году Русская православная церковь признала имя Светлана и сделала его разрешённым в церковном обряде крещения, и в 1950-1970-е годы это имя стало массовым. В советское время имени Светлана привносилось идеологическое значение имени, а именно слово "светлый" делало смысловой акцент на строительстве "светлого будущего", на движении общества по "светлому пути" к коммунизму.

Имя Светлана имеет достаточно аналогов в иностранных языках со значением "светлая", "сияющая", "ясная", "лучезарная", "чистая". Например, итальянское Кьяра (Chiara), немецкое и французское Клара (Klara) и Клэр (Claire), итальянское Лючия (Lucia), кельтское Фиона (Fiona), еврейское Лиора, древнегреческие Фаина, Евлампия ("свечу, сияю"), Аглаида ("блеск, свет"), таджикское Равшана, армянское Лусинэ, казахское Сауле, греческие имена Фотина и Фотиния, а также имя Елена ("факел", "свет"). В персидском языке имени Светлана соответствуют женские имена Форуг и Роксана.

Однако на самом деле Светлана – настоящий командир, обладающий очень противоречивым характером. С одной стороны она необыкновенно добра к людям, но при необходимости может причинять боль так, что мало не покажется. Света страдает маниакальной аккуратностью и завышенной самооценкой, в то же время это очень бескорыстный человек, настойчивый и решительный. Но в ответственные моменты своей жизни Светлане почему-то не удается держать события под контролем.

Света не боится труда, обладает дипломатичностью, но все это портится желанием командовать. В мужском обществе Светлане всегда легче, с женщинами она с трудом находит общий язык. Хотя девушка трепетно относится к своей семье, с пересудами и общественным мнением она считаться не привыкла. Даже наоборот, чем больше о ней говорят, тем лучше она себя чувствует.

Света достаточно недоверчива, особенно по отношению к мужчинам. Она считает, что полагаться ни на кого нельзя.

Поздравления

Светлых дней тебе, Светуля,

Во всем — рвения и силы.

Ежедневно пусть балует

Тебя рядышком любимый.

Лучшей жизнь твоя пусть станет,

А достаток — возрастает,

Никогда не знать печали,

А счастье в сердце вечно чтоб звучало.

Тебя, Светлана, поздравляю.

Хочу я пожелать любви,

Которой нет конца и края,

В которой верность и мечты.

Пусть счастье будет рядом долго,

Успешно пусть идут дела.

Удачу ты возьми в подмогу...

И будь красива, как всегда.

Ты сведешь с ума мгновенно

Мудреца и хулигана.

Есть в тебе искра от Бога,

Несравненная Светлана.

Будь, как прежде, артистичной,

Пылкой, нежной, деловой,

Остроумной и желанной,

Дерзкой, шумной, озорной.

Светлана, ты неотразима,

Красива, своенравна и умна.

Ты словно яркая картина.

Энтузиазма, позитива ты полна.

И в этот день тебе желаю счастья,

Успехов, яркости, еще больших чудес.

Чтоб стороной прошли все беды и ненастья,

А у крыльца ждал серебристый "Мерседес"!

Ты гармонии полна,

Нежности, очарования,

Лучезарна и прекрасна,

Просто море обаяния!

Это все ведь ты, Светлана,

И сегодня праздник твой,

Наслаждайся ты весельем,

Получай его с лихвой.

Пусть лучится блеск в глазах,

И звенит твой смех в словах,

На душе царит покой,

А проблемы все — долой!

Пусть свет души твоей, Светлана,

Всем освещает мир вокруг!

Встаешь ты с солнцем, рано-рано,

Ты миру самый лучший друг!

Храни в себе добро и радость

И на других распространяй!

Пусть будет жизнь твоя как сладость!

Здоровье духа укрепляй!

Царят любовь и счастье в доме,

И будет так, поверь, всегда!

Копи добро в своем альбоме,

Чтоб в гости не зашла беда.

Поздравляю, дорогая моя Света!

И пожелать хочу, чтобы жизнь твоя

Приносила много радости и света,

Пусть дарят счастье тебе дети, муж, друзья!

И пусть тебе всегда удача улыбается,

За что бы не решилась взяться ты,

Пусть, как задумала, так все и получается,

И все исполнятся желания и мечты!

Дорогая моя Света,

Знай, что лучше тебя нету.

Пусть же ждет тебя успех.

Быть тебе счастливей всех!

Искупаться тебе в счастье,

В жизни избежать напастей,

А с фортуной быть на ты,

Чтоб сбывались все мечты.

Поздравления для Светланы

Принимать совсем не рано,

В самый раз ей пожелать:

Никогда не унывать,

Никогда не тосковать,

Не грустить и не скучать!

Всех родных не забывать,

Никого не обижать!

Быть счастливой, не болеть,

Развлекаться, не робеть!

Слов приятных целый ворох

Адресую я Светлане,

Воплотятся в жизнь пусть скоро

Все заветные желанья!

В кулаке держи удачу

И успех всегда под боком,

Чтоб летели будни ярче,

Не печалили нисколько!

В комплиментах ты купайся,

Словно в море самом синем,

Жизнью этой наслаждайся

И счастливой будь отныне!