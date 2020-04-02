У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Имя Светлана имеет несколько версий происхождения. По первой версии, имя Светлана было придумано и впервые использовано А.Х.Востоковым в романсе "Светлана и Мстислав" (1802). Широкую популярность получило после опубликования поэтом Василием Андреевичем Жуковским его баллады "Светлана". Также есть версия, что имя было придумано А.С.Пушкиным.
По второй версии, имя Светлана использовалось славянами на Киевской Руси, а Востоковым было взято из забытых имен. Имя Светлана – славянское, русское имя. Образовалось оно путем сложения двух понятий "свет" и "лан". "Свет" означает буквально – "свет", "лан" на древнерусском означает "земля". Именно украинское слово "лан" как раз и обозначает пахотную, а в более широком смысле благодатную, плодородную землю или землю обитания, поскольку на неплодородных землях люди не поселялись. Получается, что имя Светлана означает "Свет Земли", а её краткая форма Света – просто "светящая". Также трактуют как "светлая". Может толковаться, как светлая внешне, например, "светловолосая", так и "чистая душой". Родственное и однокоренное имя – Светла.
По третьей версии, имя Светлана является калькой греческого имени Фотиния, под которым происходит у православных крещение Светлан. Имя Фотиния дословно с греческого языка переводится как "свет".
Имя Светлана стало широко использоваться после публикации баллады Василия Жуковского "Светлана". Ранее это имя не могло использоваться для имянаречения, так как не было упомянуто в православных святцах, поэтому его можно было встретить в названиях кораблей, предприятий. Активно этим именем стали называть после Октябрьской революции, а точнее с конца 1930-х годов, и не последнюю роль в популяризации имени Светлана сыграл тот факт, что именно так звали единственную дочь И.В.Сталина. В 1943 году Русская православная церковь признала имя Светлана и сделала его разрешённым в церковном обряде крещения, и в 1950-1970-е годы это имя стало массовым. В советское время имени Светлана привносилось идеологическое значение имени, а именно слово "светлый" делало смысловой акцент на строительстве "светлого будущего", на движении общества по "светлому пути" к коммунизму.
Имя Светлана имеет достаточно аналогов в иностранных языках со значением "светлая", "сияющая", "ясная", "лучезарная", "чистая". Например, итальянское Кьяра (Chiara), немецкое и французское Клара (Klara) и Клэр (Claire), итальянское Лючия (Lucia), кельтское Фиона (Fiona), еврейское Лиора, древнегреческие Фаина, Евлампия ("свечу, сияю"), Аглаида ("блеск, свет"), таджикское Равшана, армянское Лусинэ, казахское Сауле, греческие имена Фотина и Фотиния, а также имя Елена ("факел", "свет"). В персидском языке имени Светлана соответствуют женские имена Форуг и Роксана.
Однако на самом деле Светлана – настоящий командир, обладающий очень противоречивым характером. С одной стороны она необыкновенно добра к людям, но при необходимости может причинять боль так, что мало не покажется. Света страдает маниакальной аккуратностью и завышенной самооценкой, в то же время это очень бескорыстный человек, настойчивый и решительный. Но в ответственные моменты своей жизни Светлане почему-то не удается держать события под контролем.
Света не боится труда, обладает дипломатичностью, но все это портится желанием командовать. В мужском обществе Светлане всегда легче, с женщинами она с трудом находит общий язык. Хотя девушка трепетно относится к своей семье, с пересудами и общественным мнением она считаться не привыкла. Даже наоборот, чем больше о ней говорят, тем лучше она себя чувствует.
Света достаточно недоверчива, особенно по отношению к мужчинам. Она считает, что полагаться ни на кого нельзя.
Поздравления
Светлых дней тебе, Светуля,
Во всем — рвения и силы.
Ежедневно пусть балует
Тебя рядышком любимый.
Лучшей жизнь твоя пусть станет,
А достаток — возрастает,
Никогда не знать печали,
А счастье в сердце вечно чтоб звучало.
Тебя, Светлана, поздравляю.
Хочу я пожелать любви,
Которой нет конца и края,
В которой верность и мечты.
Пусть счастье будет рядом долго,
Успешно пусть идут дела.
Удачу ты возьми в подмогу...
И будь красива, как всегда.
Ты сведешь с ума мгновенно
Мудреца и хулигана.
Есть в тебе искра от Бога,
Несравненная Светлана.
Будь, как прежде, артистичной,
Пылкой, нежной, деловой,
Остроумной и желанной,
Дерзкой, шумной, озорной.
Светлана, ты неотразима,
Красива, своенравна и умна.
Ты словно яркая картина.
Энтузиазма, позитива ты полна.
И в этот день тебе желаю счастья,
Успехов, яркости, еще больших чудес.
Чтоб стороной прошли все беды и ненастья,
А у крыльца ждал серебристый "Мерседес"!
Ты гармонии полна,
Нежности, очарования,
Лучезарна и прекрасна,
Просто море обаяния!
Это все ведь ты, Светлана,
И сегодня праздник твой,
Наслаждайся ты весельем,
Получай его с лихвой.
Пусть лучится блеск в глазах,
И звенит твой смех в словах,
На душе царит покой,
А проблемы все — долой!
Пусть свет души твоей, Светлана,
Всем освещает мир вокруг!
Встаешь ты с солнцем, рано-рано,
Ты миру самый лучший друг!
Храни в себе добро и радость
И на других распространяй!
Пусть будет жизнь твоя как сладость!
Здоровье духа укрепляй!
Царят любовь и счастье в доме,
И будет так, поверь, всегда!
Копи добро в своем альбоме,
Чтоб в гости не зашла беда.
Поздравляю, дорогая моя Света!
И пожелать хочу, чтобы жизнь твоя
Приносила много радости и света,
Пусть дарят счастье тебе дети, муж, друзья!
И пусть тебе всегда удача улыбается,
За что бы не решилась взяться ты,
Пусть, как задумала, так все и получается,
И все исполнятся желания и мечты!
Дорогая моя Света,
Знай, что лучше тебя нету.
Пусть же ждет тебя успех.
Быть тебе счастливей всех!
Искупаться тебе в счастье,
В жизни избежать напастей,
А с фортуной быть на ты,
Чтоб сбывались все мечты.
Поздравления для Светланы
Принимать совсем не рано,
В самый раз ей пожелать:
Никогда не унывать,
Никогда не тосковать,
Не грустить и не скучать!
Всех родных не забывать,
Никого не обижать!
Быть счастливой, не болеть,
Развлекаться, не робеть!
Слов приятных целый ворох
Адресую я Светлане,
Воплотятся в жизнь пусть скоро
Все заветные желанья!
В кулаке держи удачу
И успех всегда под боком,
Чтоб летели будни ярче,
Не печалили нисколько!
В комплиментах ты купайся,
Словно в море самом синем,
Жизнью этой наслаждайся
И счастливой будь отныне!