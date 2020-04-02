Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 3 апреля.

Кирилл Катаник

В этот день церковь чествует епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках. Русский народ, как часто бывает, переиначил имя святителя на свой лад, вложив в него новый смысл. Говорили, что день Катаника — последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу.

На Кирилла санки чистили и убирали подальше — до следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: "Реви – не реви, Катаник санки унес". Зато у ребятни появлялись новые забавы – например, игра "в кувшинчик". Правила просты: один из играющих берет мяч и бьет его об землю в такт песенке "Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, лови!". Тот, чье имя называл ведущий, должен был поймать мячик.

В этот день уже можно было сменить валенки на берестяные лапти. Впрочем, и та, и другая обувь была плохой защитой от холода и сырости — поэтому к избам вновь начинали приходить лихорадки-лихоманки. Лучшей защитой от них считали печную золу и уголь. Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. Импровизированная грелка нередко помогала, и болезнь отступала. Впрочем, существовали и весьма странные способы излечения от лихорадки: в некоторых регионах больным предлагалось целовать зад коровы и пить воду, в которой стирали белье.

Также считалось, что на Кирилла Катаника (так же, как в день Льва Катаника), нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.

Всемирный день вечеринки

3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати (World Party Day). Также известный как P-Day.

Слово "party", которое сегодня часто используется в лексиконе молодёжи, заимствовано из английского языка, по-русски обозначает вечеринку, причём любого уровня – от торжественного приема до молодежной тусовки в неформальной обстановке. Тематика, характер и сценарий мероприятия зависит от организаторов и участников. Вечеринки популярны во всем мире, ведь на них отдыхают, общаются или просто приятно проводят время.

Однако, не смотря на весёлый характер праздника, он был создан с серьёзными намерениями. Дело в том, что идея организовать День пати пришла из фантастического романа "Полет" американской писательницы Ванны Бонта (Vanna Bonta, 1958–2014): повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошёл первый День вечеринок, который прошёл под девизом: "Вечеринка – это противоположность войны".

Главной целью праздника было провозглашена идея, что для создания лучшей, качественной реальности, в которой живёт каждый человек, нужно предпринимать положительные и активные действия, радуясь жизни вместе с другими людьми, а не просто пассивно озвучивать мысль "мира во всём мире".

День мобильного телефона

Есть удивительный праздник на Земле - он посвящен Дню рождения мобильного телефона, а отмечается весной, 3 апреля.

Даже современные малыши, еще не научившись ходить, уже знают, что такое мобильный телефон. Они еще не понимают, что с него можно позвонить близким и воспринимают его просто как музыкальную игрушку и охотно рассматривают, нажимая кнопки. Взрослые же люди даже представить себе не могут, как можно обходиться без этого гаджета.

Мобильный телефон сегодня – не просто устройство, предназначенное для разговора, он выполняет массу функций, таких как: передача данных по электронной почте, фотосъемка, навигатор, видеосъемка, калькулятор и многие другие. Практически в каждом портфеле и сумочке лежит яркий или не очень, дорогой или скромный по цене, но невероятно нужный мобильный телефон.

Интересно будет узнать, что у него есть своя история, которая насчитывает практически четыре десятилетия. 3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер впервые набрал номер и позвонил в офис компании с первого мобильного телефона Motorola DynaTAC 8000X, который весил целых 1,5 килограмма.

С тех самых пор человечество начало жить иначе, потому что появилась возможность связаться с абонентом практически мгновенно, независимо от места нахождения.

Ученые обоснованно считают, что именно изобретение мобильного телефона стало самым значимым событием последних лет, и они, как всегда, правы, потому что, сегодня практически не найти активного человека, у которого не было бы этого средства общения.

День рождения мобильного телефона лишний раз подтверждает процесс стремительного развития человечества, внедряющего в жизнь всё новые и новые изобретения.

День придумывания хороших примет

Часто мы задаем себе вопрос – откуда берутся приметы? Скорее всего — из далекого прошлого. Но ведь наше настоящее тоже когда-нибудь станет прошлым. Значит нам сейчас, а лучше именно сегодня, надо придумать свои приметы. Мы тоже должны оставить потомкам свои жизненные мудрости.

Попробуйте к каждой случившейся мелочи придумать позитивную альтернативу. Если Вы успешно придумаете хотя бы 3 приметы для себя, то процесс Вас затянет, некоторые мысли будут вызывать улыбку и смех. А этого, в общем, мы и хотим добиться. Сделайте сегодня хорошее настроение себе сами.