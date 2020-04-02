Скачать
Четверг, 02.04.2020
В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ
В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ
Число заболевших COVID-19 в мире приближается к миллиону: карта распространения
Число заболевших COVID-19 в мире приближается к миллиону: карта распространения
Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса (Фото)
Игрок сборной Украины вылечился от коронавируса (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля

Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля

Смотрите фото (5)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 3 апреля
10:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 3 апреля.

Кирилл Катаник

В этот день церковь чествует епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках. Русский народ, как часто бывает, переиначил имя святителя на свой лад, вложив в него новый смысл. Говорили, что день Катаника — последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу.

На Кирилла санки чистили и убирали подальше — до следующей зимы они больше не пригодятся. Поэтому детям говорили: "Реви – не реви, Катаник санки унес". Зато у ребятни появлялись новые забавы – например, игра "в кувшинчик". Правила просты: один из играющих берет мяч и бьет его об землю в такт песенке "Я кувшинчик уронил и об пол его разбил; раз-два-три, его, Васенька, лови!". Тот, чье имя называл ведущий, должен был поймать мячик.

В этот день уже можно было сменить валенки на берестяные лапти. Впрочем, и та, и другая обувь была плохой защитой от холода и сырости — поэтому к избам вновь начинали приходить лихорадки-лихоманки. Лучшей защитой от них считали печную золу и уголь. Их нужно было взять из печки горячими, завернуть в платок и приложить к больному месту. Импровизированная грелка нередко помогала, и болезнь отступала. Впрочем, существовали и весьма странные способы излечения от лихорадки: в некоторых регионах больным предлагалось целовать зад коровы и пить воду, в которой стирали белье.

Также считалось, что на Кирилла Катаника (так же, как в день Льва Катаника), нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.

Знаменательные события в истории: 2 апреля 2020 года

Всемирный день вечеринки

3 апреля отмечается веселый неофициальный праздник – Всемирный день вечеринки или Всемирный день пати (World Party Day). Также известный как P-Day.

Слово "party", которое сегодня часто используется в лексиконе молодёжи, заимствовано из английского языка, по-русски обозначает вечеринку, причём любого уровня – от торжественного приема до молодежной тусовки в неформальной обстановке. Тематика, характер и сценарий мероприятия зависит от организаторов и участников. Вечеринки популярны во всем мире, ведь на них отдыхают, общаются или просто приятно проводят время.

Однако, не смотря на весёлый характер праздника, он был создан с серьёзными намерениями. Дело в том, что идея организовать День пати пришла из фантастического романа "Полет" американской писательницы Ванны Бонта (Vanna Bonta, 1958–2014): повествование книги заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти массовый праздник, объединяющий человечество. Этот роман вышел в свет в 1995 году, а уже 3 апреля 1996 года в США прошёл первый День вечеринок, который прошёл под девизом: "Вечеринка – это противоположность войны".

Главной целью праздника было провозглашена идея, что для создания лучшей, качественной реальности, в которой живёт каждый человек, нужно предпринимать положительные и активные действия, радуясь жизни вместе с другими людьми, а не просто пассивно озвучивать мысль "мира во всём мире".

День мобильного телефона

Есть удивительный праздник на Земле - он посвящен Дню рождения мобильного телефона, а отмечается весной, 3 апреля.

Даже современные малыши, еще не научившись ходить, уже знают, что такое мобильный телефон. Они еще не понимают, что с него можно позвонить близким и воспринимают его просто как музыкальную игрушку и охотно рассматривают, нажимая кнопки. Взрослые же люди даже представить себе не могут, как можно обходиться без этого гаджета.

Мобильный телефон сегодня – не просто устройство, предназначенное для разговора, он выполняет массу функций, таких как: передача данных по электронной почте, фотосъемка, навигатор, видеосъемка, калькулятор и многие другие. Практически в каждом портфеле и сумочке лежит яркий или не очень, дорогой или скромный по цене, но невероятно нужный мобильный телефон.

Интересно будет узнать, что у него есть своя история, которая насчитывает практически четыре десятилетия. 3 апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер впервые набрал номер и позвонил в офис компании с первого мобильного телефона Motorola DynaTAC 8000X, который весил целых 1,5 килограмма.

С тех самых пор человечество начало жить иначе, потому что появилась возможность связаться с абонентом практически мгновенно, независимо от места нахождения.

Ученые обоснованно считают, что именно изобретение мобильного телефона стало самым значимым событием последних лет, и они, как всегда, правы, потому что, сегодня практически не найти активного человека, у которого не было бы этого средства общения.

День рождения мобильного телефона лишний раз подтверждает процесс стремительного развития человечества, внедряющего в жизнь всё новые и новые изобретения.

Фотинья Колодезница: приметы и обряды 2 апреля

День придумывания хороших примет

Часто мы задаем себе вопрос – откуда берутся приметы? Скорее всего — из далекого прошлого. Но ведь наше настоящее тоже когда-нибудь станет прошлым. Значит нам сейчас, а лучше именно сегодня, надо придумать свои приметы. Мы тоже должны оставить потомкам свои жизненные мудрости.

Попробуйте к каждой случившейся мелочи придумать позитивную альтернативу. Если Вы успешно придумаете хотя бы 3 приметы для себя, то процесс Вас затянет, некоторые мысли будут вызывать улыбку и смех. А этого, в общем, мы и хотим добиться. Сделайте сегодня хорошее настроение себе сами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Традиции, Приметы, Праздники, Обряды, 3 апреля, Кирилл Катаник, Всемирный день вечеринки, День мобильного телефона, День придумывания хороших примет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как убрать коронавирус с поверхностей: четыре проверенных средства
02 Чего Вы боитесь: тест, который определит Ваши потаенные страхи
03 Медицинские гарантии: В Украине стартовала новая программа
04 Итоги дня 31 марта: коронавирус в Украине, усиление карантина и медицинские гарантии
05 "Парки никуда не исчезнут и пляжи никто не украдет": Зеленский призвал украинцев оставаться дома (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
В Вооруженных силах - первый случай коронавируса
Зеленский подписал закон о борьбе с последствиями коронавируса: что важно знать
Зеленский подписал закон о борьбе с коронавирусом
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 апреля
Суперлуние 8 апреля 2020 года: какие желания исполнит Луна
Суперлуние 8 апреля 2020 года: какие желания исполнит Луна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь