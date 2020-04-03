Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 4 апреля.

Василий Теплый, Василий Парник, Василий Капельник, Василий Солнечник

В этот день православная церковь чтит память священномученика Василия Анкирского, который жил в 4 веке.

В народе Василий получил множество прозвищ, и все они связаны с наступлением теплых и солнечных дней. Уже вовсю стучит капель, и люди прежде так и говорили: "Задолбил зиму Василий Капельник". Если кто-то собирался строить новый дом или хлев, или баню, то нужно было смотреть, где капель падает с крыш, и куда стекают ручьи. На таких местах построек не возводили. Считалось, что здесь — "проторенный путь водице ко глуби земной", и дом будет стоять непрочно.

На Василия было принято гадать на солнце. Если оно всходит в красных кругах, это обещает хороший урожай. Наблюдали и за небом: синие облака в нем предвещали тепло и дождь. Существовали и другие приметы: например, таяние снега с северной стороны муравейника обещало теплое и долгое лето.

Хозяйки в этот день пекли калачики, символизирующие солнце. Приготовить такое лакомство несложно и сегодня. Нужно взять 200 г сливочного масла, одно яйцо, один желток, две ложки дрожжей, девять ложек молока и две ложки сахара, все смешать и заместить мукой так, чтобы тесто не приставало к столу. Из этого теста надо налепить калачиков, осыпать их изюмом, положить на противень и дать подняться, а после этого — смазать взбитым яйцом и запекать.

День веб-мастера

4 апреля отмечается неофициальный профессиональный праздник — День веб-мастера (или Вебмастера).

Дата этого праздника выбрана неслучайно: если присмотреться, можно заметить, что цифры 4.04 очень напоминают по своему написанию ошибку 404 ("Страница не найдена"), имеющую прямое отношение к работе веб-мастеров. К тому же эта дата совпадает с Международным днем интернета.

Веб-мастер, или "управляющий" сайтом, — это человек, занимающийся разработкой веб-сайта или корпоративного приложения в интернете. Эта профессия появилась в 1990-х годах — в век развития интернета.

Впервые термин "веб-мастер" ввел в обращение "праотец" Интернета Тим Бернерс-Ли в документе "Руководство по стилю гипертекста в онлайне" в 1992 году. В начале 1990-х, когда "общедоступный" Интернет еще только начинал развиваться, функционал первых веб-мастеров был очень разнообразным: он включал в себя обязанности веб-дизайнера, автора и модератора сайта, программиста, системного администратора, контент-менеджера (ответственного за смысловое наполнение сайта), сотрудника технической поддержки сайта.

С развитием Интернета и появлением более крупных сайтов технологии их разработки усовершенствовались, что привело к выделению специализаций веб-мастеров в разные профессии.

Кстати, оказывается, что в отличие от русского языка, где не существует женской формы названия этой профессии, в английском языке веб-мастеров женского пола иногда называют "веб-мистресс" (англ. webmistress), однако широкого распространения эта форма не получила.

День Интернета (День святого Исидора — покровителя Интернета)

Во многих странах мира ежегодно 4 апреля — в день преставления святого Исидора Севильского — отмечается День Интернета, который в 1998 году был санкционирован папой Иоанном Павлом II. Однако официально святой покровитель Интернета ещё не утверждён.

Католический святой Исидор Севильский (Saint Isidore of Seville, ок. 560 — 4 апреля 636), епископ Севильский, получил известность не только благодаря своему благочестию, но и благодаря любви к наукам. Он является автором одной из первых книг по этимологии, первым представил работы Аристотеля в Испании, был реформатором и человеком широких взглядов.

Святого Исидора считают одним из последних древних христианских философов, а также последним из отцов великой Латинской Церкви. Некоторые историки называют святого Исидора самым образованным человеком своего времени, оказавшим значительное влияние на обучение в средние века.

Как указано выше, Исидор Севильский является автором 20-томного труда "Этимология" (Etymologiae). Это была, по существу, первая в мире энциклопедия. В ней, с целью объяснения смысла и происхождения слов, был собран огромный материал, охватывающий всю сумму знаний эпохи.

Святой Исидор считается покровителем учеников и студентов, а в 2003 году папа Иоанн Павел II назвал святого Исидора ещё и покровителем пользователей компьютеров и интернета.