Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?

Новости Украины:Астрологи, исходя из особенностей разных Знаков Зодиака, составили полезный список дел, который поможет скоротать время с пользой.

Самое важное на карантине — избавить себя от лишних переживаний. Поэтому астрологи составили список рекомендаций, чем заняться Знакам Зодиака, чтобы поднять себе настроение и провести с пользой период самоизоляции.

Информация о коронавирусной инфекции обновляется каждый день, все больше людей оказываются на карантине — добровольном или вынужденном. По этой причине остро встает вопрос: чем заниматься в домашнем заточении, чтобы не терять время даром и не впадать в уныние?

Овен

Овном управляет Марс — планета желаний, действий и активности. Самоизоляция может лишить Овна главного — возможности вести активный образ жизни, действовать и побеждать. Чтобы реализовать физическую активность, можно начать энергичные тренировки. Конечно, нагуляться и набегаться в квартире вряд ли получится, но можно скачать на телефон приложения для тренировок или устроить онлайн-соревнования, кто больше отожмется.

Телец

Телец — устойчивый и практичный Знак, которым управляет Венера, планета земных удовольствий. В условиях самоизоляции поднять настроение представителям Знака может вкусная еда. Конечно, можно заказать доставку на дом, но при желании приготовление новых блюд превращается в игру и даже в челлендж. Астрологи советуют проверить свои припасы и приготовить что-то новое из того, что есть в холодильнике. Попутно можно отточить свои навыки и навести порядок на кухне.

Близнецы

Близнецы — самый общительный Знак в Зодиаке. Им управляет Меркурий — планета коммуникаций, интеллекта и обмена информацией. Неудивительно, что Близнецы — социальные личности, которые затухают без взаимодействия с окружающими. Зная, как им необходимо общение, астрологи предлагают устроить сеанс видеосвязи. Возможность поговорить по скайпу с дорогими сердцу людьми — отличное времяпровождение в период изоляции. Тем более что можно одновременно общаться и заниматься домашними делами.

Рак

Чувственный Рак, управляемый беспокойной Луной, как правило, очень сильно переживает за других. Чтобы во время карантина не сойти с ума, астрологи советуют сосредоточиться на заботе о близких. Можно придумать совместные занятия, которые помогут отвлечься от тревожных мыслей — например, распределить обязанности по дому, по очереди следить за порядком в квартире, вместе готовить, играть в различные игры или смотреть сериалы. Главное — не забывать о личных границах и желаниях.

Лев

Лев — Знак Солнца, и, естественно, ему нравится быть в центре внимания. Во время карантина с этим могут возникнуть сложности, но астрологи предлагают достойную альтернативу, до которой вечно не доходят руки, — вычистить загроможденные шкафы. Можно найти хорошую музыку и оторваться по полной: разобрать вещи, избавиться от лишнего, аккуратно разложить нужное, таким образом освободив место для покупки нового, когда снова будет безопасно.

Дева

Девы склонны к аналитике, самосовершенствованию и перфекционизму. Находясь под управлением Меркурия, планеты разума и общения, они ориентированы на детали и имеют тенденцию все анализировать. Карантин — отличный момент, чтобы "прокачать" эти выдающиеся особенности. Эксперты предлагают Девам прочитать книги или статьи, которые были отложены в долгий ящик в надежде прочитать когда-нибудь потом.

Весы

Весы — эстеты, с врожденным вкусом и тягой к прекрасному. Подопечные Венеры черпают силы в красоте, творчестве и искусстве. Астрологи советуют им посмотреть пьесу, мюзикл или спектакль — это отличная альтернатива беспрерывному просмотру фильмов, которая поможет роскошно скоротать время. Раз уж запрещено ходить на концерты и в театры, всегда можно воспользоваться неограниченными возможностями интернета: тут можно посмотреть все, от постановки Венской оперы до концерта Шакиры.

Скорпион

Скорпион — страстный, таинственный и очень загадочный Знак. Находясь под управлением Плутона, планеты власти и контроля, представители Знака обладают способностью видеть скрытое от большинства. Чтобы не терять хватку, звезды предлагают Скорпионам скоротать свободное время за просмотром захватывающих фильмов и сериалов. В дополнение к этому можно углубится в изучение эзотерических практик и погадать на будущее.

Стрелец

Стрельцы жизнерадостны, полны энтузиазма и оптимизма. Подопечные Юпитера, планеты великих свершений, непоседливы и очень любознательны. Заточение дома может загнать их в апатию, поэтому астрологи советуют сфокусироваться на себе и прокачать свои навыки. В мире немало интересных вещей, о которых мало кто знает — пришло время устроить серфинг по интернету, выделить главное и освоить то, что привлечет внимание. Можно включить любой приглянувшийся курс и вникать: когда еще появится столько свободного времени, чтобы освоить технику рисования карандашом или выучить иностранный язык?

Козерог

Козерог — практичный, терпеливый и рассудительный представитель Зодиака. Им управляет Сатурн — покровитель мудрости. Типичные Козероги очень трудолюбивы и целеустремленны, в связи с чем астрологи советуют оставаться расслабленными и не переживать по поводу работы и вынужденной изоляции. Карантин можно использовать с пользой — например, уделить внимание "повисшим" делам, разобрать завалы на работе, а также отдохнуть и набраться сил.

Водолей

Знак инноваций, открытий и перемен может заскучать на карантине. Водолеем движет Уран, планета, толкающая на подвиги и революции. Астрологи предлагают стимулировать ум и фантазию, изучать что-то новое и продолжать генерировать идеи. Самоизоляция — удачный шанс заняться самодисциплиной и потратить свободные минуты на будущее благополучие. Начать можно с курсов повышения квалификации, продолжить открытием умного счета для накоплений, а закончить освоением духовных практик.

Рыбы

Рыбами управляет таинственный Нептун — планета снов и иллюзий, что делает их самыми творческими, чуткими и духовными представителями зодиакального круга. Часть их всегда стремится убежать от реальности. Карантин может стать хорошей возможностью помолчать и погрузиться во внутренний мир. Самый простой способ — попробовать разные духовные практики, начиная от медитаций и заканчивая йогой.

Астрологи сообщают, что домашние дела и работа над собой — самые полезные и очевидные занятия для всех, кто сейчас находится на карантине. Дополнительные баллы можно заработать, занимаясь полезными и веселыми делами из списка. Надеемся, эпидемия коронавируса скоро будет побеждена, а этот перечень сослужит вам хорошую службу в обычные выходные дни.