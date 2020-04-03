Скачать
Пятница, 03.04.2020
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
Коронавирус в Украине: последние данные Минздрава
Как будут начислять пенсии и соцвыплаты на период карантина
Как будут начислять пенсии и соцвыплаты на период карантина
УЕФА: Футбол может возобновиться в ближайшие месяцы
УЕФА: Футбол может возобновиться в ближайшие месяцы
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 апреля

Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?

Смотрите фото (3)
Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?
11:03 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Астрологи, исходя из особенностей разных Знаков Зодиака, составили полезный список дел, который поможет скоротать время с пользой.

Самое важное на карантине — избавить себя от лишних переживаний. Поэтому астрологи составили список рекомендаций, чем заняться Знакам Зодиака, чтобы поднять себе настроение и провести с пользой период самоизоляции.

Информация о коронавирусной инфекции обновляется каждый день, все больше людей оказываются на карантине — добровольном или вынужденном. По этой причине остро встает вопрос: чем заниматься в домашнем заточении, чтобы не терять время даром и не впадать в уныние? 

Овен

Овном управляет Марс — планета желаний, действий и активности. Самоизоляция может лишить Овна главного — возможности вести активный образ жизни, действовать и побеждать. Чтобы реализовать физическую активность, можно начать энергичные тренировки. Конечно, нагуляться и набегаться в квартире вряд ли получится, но можно скачать на телефон приложения для тренировок или устроить онлайн-соревнования, кто больше отожмется.

Телец

Телец — устойчивый и практичный Знак, которым управляет Венера, планета земных удовольствий. В условиях самоизоляции поднять настроение представителям Знака может вкусная еда. Конечно, можно заказать доставку на дом, но при желании приготовление новых блюд превращается в игру и даже в челлендж. Астрологи советуют проверить свои припасы и приготовить что-то новое из того, что есть в холодильнике. Попутно можно отточить свои навыки и навести порядок на кухне.

Близнецы

Близнецы — самый общительный Знак в Зодиаке. Им управляет Меркурий — планета коммуникаций, интеллекта и обмена информацией. Неудивительно, что Близнецы — социальные личности, которые затухают без взаимодействия с окружающими. Зная, как им необходимо общение, астрологи предлагают устроить сеанс видеосвязи. Возможность поговорить по скайпу с дорогими сердцу людьми — отличное времяпровождение в период изоляции. Тем более что можно одновременно общаться и заниматься домашними делами.

Рак

Чувственный Рак, управляемый беспокойной Луной, как правило, очень сильно переживает за других. Чтобы во время карантина не сойти с ума, астрологи советуют сосредоточиться на заботе о близких. Можно придумать совместные занятия, которые помогут отвлечься от тревожных мыслей — например, распределить обязанности по дому, по очереди следить за порядком в квартире, вместе готовить, играть в различные игры или смотреть сериалы. Главное — не забывать о личных границах и желаниях.

Лев

Лев — Знак Солнца, и, естественно, ему нравится быть в центре внимания. Во время карантина с этим могут возникнуть сложности, но астрологи предлагают достойную альтернативу, до которой вечно не доходят руки, — вычистить загроможденные шкафы. Можно найти хорошую музыку и оторваться по полной: разобрать вещи, избавиться от лишнего, аккуратно разложить нужное, таким образом освободив место для покупки нового, когда снова будет безопасно.

Дева

Девы склонны к аналитике, самосовершенствованию и перфекционизму. Находясь под управлением Меркурия, планеты разума и общения, они ориентированы на детали и имеют тенденцию все анализировать. Карантин — отличный момент, чтобы "прокачать" эти выдающиеся особенности. Эксперты предлагают Девам прочитать книги или статьи, которые были отложены в долгий ящик в надежде прочитать когда-нибудь потом.

Весы

Весы — эстеты, с врожденным вкусом и тягой к прекрасному. Подопечные Венеры черпают силы в красоте, творчестве и искусстве. Астрологи советуют им посмотреть пьесу, мюзикл или спектакль — это отличная альтернатива беспрерывному просмотру фильмов, которая поможет роскошно скоротать время. Раз уж запрещено ходить на концерты и в театры, всегда можно воспользоваться неограниченными возможностями интернета: тут можно посмотреть все, от постановки Венской оперы до концерта Шакиры.

Скорпион

Скорпион — страстный, таинственный и очень загадочный Знак. Находясь под управлением Плутона, планеты власти и контроля, представители Знака обладают способностью видеть скрытое от большинства. Чтобы не терять хватку, звезды предлагают Скорпионам скоротать свободное время за просмотром захватывающих фильмов и сериалов. В дополнение к этому можно углубится в изучение эзотерических практик и погадать на будущее.

Стрелец

Стрельцы жизнерадостны, полны энтузиазма и оптимизма. Подопечные Юпитера, планеты великих свершений, непоседливы и очень любознательны. Заточение дома может загнать их в апатию, поэтому астрологи советуют сфокусироваться на себе и прокачать свои навыки. В мире немало интересных вещей, о которых мало кто знает — пришло время устроить серфинг по интернету, выделить главное и освоить то, что привлечет внимание. Можно включить любой приглянувшийся курс и вникать: когда еще появится столько свободного времени, чтобы освоить технику рисования карандашом или выучить иностранный язык?

Козерог

Козерог — практичный, терпеливый и рассудительный представитель Зодиака. Им управляет Сатурн — покровитель мудрости. Типичные Козероги очень трудолюбивы и целеустремленны, в связи с чем астрологи советуют оставаться расслабленными и не переживать по поводу работы и вынужденной изоляции. Карантин можно использовать с пользой — например, уделить внимание "повисшим" делам, разобрать завалы на работе, а также отдохнуть и набраться сил.

Вербное воскресенье 2020: какого числа, обычаи, приметы
Вербное воскресенье 2020: какого числа, обычаи, приметыЧитать полностью

Водолей

Знак инноваций, открытий и перемен может заскучать на карантине. Водолеем движет Уран, планета, толкающая на подвиги и революции. Астрологи предлагают стимулировать ум и фантазию, изучать что-то новое и продолжать генерировать идеи. Самоизоляция — удачный шанс заняться самодисциплиной и потратить свободные минуты на будущее благополучие. Начать можно с курсов повышения квалификации, продолжить открытием умного счета для накоплений, а закончить освоением духовных практик.

Рыбы

Рыбами управляет таинственный Нептун — планета снов и иллюзий, что делает их самыми творческими, чуткими и духовными представителями зодиакального круга. Часть их всегда стремится убежать от реальности. Карантин может стать хорошей возможностью помолчать и погрузиться во внутренний мир. Самый простой способ — попробовать разные духовные практики, начиная от медитаций и заканчивая йогой.

Астрологи сообщают, что домашние дела и работа над собой — самые полезные и очевидные занятия для всех, кто сейчас находится на карантине. Дополнительные баллы можно заработать, занимаясь полезными и веселыми делами из списка. Надеемся, эпидемия коронавируса скоро будет побеждена, а этот перечень сослужит вам хорошую службу в обычные выходные дни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Знаки Зодиака, Астрология, Зодиак, Карантие, Самозоляция, Чем заняться во время самоизоляции, Знаки Зодиака на карантине.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
03 Как приучить себя и свой организм пить больше воды на протяжении дня
04 Итоги дня 2 апреля: Проект правительства по поиску "лучших идей" против COVID-19 и пакет "Роды"
05 Фомин день: приметы и обряды 3 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19 в Украине: когда закончится карантин
COVID-19 в Украине: когда закончится карантин
На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины
На Донбассе боевики 11 раз нарушили режим тишины
В мире количество больных коронавирусом превысило миллион человек: карта распространения
Число заболевших превысило миллион: карта распространения
Google представил новый Doodle: все о COVID-19
Google представил новый Doodle: все о COVID-19
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь