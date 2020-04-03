Украинские военные остались без основных отпусков

Новости Украины:Ежегодные основные отпуска военным на период карантина приостанавливаются.

Согласно решению Генштаба Вооруженных сил Украины, основные отпуска военнослужащих приостановлены в связи с тем, что они должны быть в местах выполнения задач и выполнять требования постановления Кабмина, которым введен режим чрезвычайной ситуации в стране.

Как сообщил "Армия ФМ" начальник Управления правового обеспечения Генерального штаба ВСУ полковник Юрий Бобров, "это делается для того, чтобы не распространять COVID-19".

"Сейчас также введены ограничения по предоставлению отпусков для сдачи экзаменационных сессий в гражданских учебных заведениях", - добавил Бобров.

Он также сообщил, что Управлением правового обеспечения Генштаба ВСУ в пределах компетенции был проработан вопрос о действиях должностных лиц в случае невозможности своевременного возвращения из отпуска военнослужащих ВСУ.

"Был установлен алгоритм действий. В соответствии с пунктом 191 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ, отпуск может быть продлен в случае задержки на пути к проведению отпуска или места, где проводился отпуск, вследствие непредвиденных препятствий в сочетании или по болезни военнослужащего, который следует в отпуск или возвращается с него", - рассказал Бобров.

Начальник Управления правового обеспечения Генштаба уточнил, что отпуск может быть продлен на основании документов, заверенных у военного коменданта на транспорте, начальника органа управления Военной службы правопорядка в ВСУ или военного комиссара.

"При отсутствии документов в администрации путей сообщения или в местной государственной администрации, или органах местного самоуправления на фактический срок задержки, подтверждается документами. В случае задержки в пути по независящим от военнослужащего причинам, он должен получить соответствующую отметку в удостоверении или справку о причине задержки, а также сообщить об этом командиру или начальнику воинской части, учреждения, в котором он проходит военную службу", - добавил он.

При этом Бобров подчеркнул, что отпуска по семейным обстоятельствам предоставляются: "Их могут предоставлять несколько раз в год, но это решение принимает командир части".