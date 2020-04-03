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Пятница, 03.04.2020
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Нарушение карантина: Нацполиция отчиталась о проделанной работе

Нарушение карантина: Нацполиция отчиталась о проделанной работе
17:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Правоохранители составили более 3,5 тысячи протоколов за нарушение карантина.

В Украине за нарушение правил карантина составлено 3566 административных протоколов, из них 153 за нарушение режима самоизоляции. По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 тысяч гривень.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"С начала проведения карантинных мероприятий полиция контролирует соблюдение установленных ограничений. Полицейские проводят профилактические беседы, составляют административные материалы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - Нарушение правил относительно карантина людей. Таких по состоянию на 3 апреля составлено 3566. Также начато 44 уголовных производств по фактам, связанным с нарушениями карантинных мероприятий" - говорится в сообщении.

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Особое внимание уделяют лицам, которые обязаны находиться на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой.

Отмечается, что за нарушение режима самоизоляции полицейские составили 153 админпротокола: в Киеве - 64, Винницкой области - 18, Черновицкой - 17, Ивано-Франковской - 11, Полтавской - 8, Волынской - 5, Закарпатской - 5, Сумской - 4, Херсонской - 4, Хмельницкой - 4, Харьковской - 3, Киевской - 2, Кировоградской - 2, Николаевской - 1, Одесской - 1, Тернопольской - 1.

Кроме того, по состоянию на 3 апреля полиция круглосуточно охраняет 65 учреждений лечебных и обсервации граждан. А также правоохранители совместно с медиками несут службу на 229 карантинных постах.

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Всего к обеспечению мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охране публичной безопасности привлечено почти 23 тысячи правоохранителей.

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Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Нацполиция, Covid-19.
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