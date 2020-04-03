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Пятница, 03.04.2020
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Кого нужно изолировать в первую очередь: решение Кабмина

Кого нужно изолировать в первую очередь: решение Кабмина
18:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинское правительство утвердило перечень лиц, которые нуждаются в обязательной самоизоляции.

Кабинет министров Украины установил, что больные коронавирусом, контактные лица с больными и люди старше 60 лет, требуют самоизоляции.

Об этом говорится в постановлении правительства № 255 от 2 апреля.

Согласно документу, лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются:

  • лица, которые имели контакт с больным COVID-19, кроме лиц, находившихся в средствах индивидуальной защиты в связи с выполнением служебных обязанностей;

  • лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или лица, болеющие COVID-19 и не требующие госпитализации

  • лица, достигшие 60-летнего возраста, кроме лиц, осуществляющих мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19, обеспечивающие деятельность объектов критической инфраструктуры.

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Отмечается, что лечащий врач больного или лица с подозрением на инфицирование COVID-19 определяет срок самоизоляции на основании отраслевых стандартов в сфере здравоохранения.

Работники государственных учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля определяют персональный перечень лиц, нуждающихся в самоизоляции в связи с контактом с больным COVID-19 и вносят информацию в соответствующие информационные системы.

В то же время правительство установило, что лицам, нуждающимся в самоизоляции (кроме лиц, больных COVID-19) и заявших о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается посещение мест торговли продуктами питания, средствами гигиены, лекарственными средствами, медицинскими изделиями, расположенными на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции, при условии использования средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, без клапана выдоха.

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Также таким лицам, нуждающимся в самоизоляции (кроме лиц, больных COVID-19) и заявивших о невозможности обеспечения заботы о них в период самоизоляции другими лицами, разрешается два раза в день выгул домашних животных.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции должны осуществлять Нацполиция и Нацгвардия, работники государственных учреждений Министерства здравоохранения эпидемиологического профиля, уполномоченные органами местного самоуправления должностные лица, в том числе с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг.

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Кабмин, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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