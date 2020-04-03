Скачать
Пятница, 03.04.2020
Пожинаем плоды "издевательства": Зеленский обратился к украинцам (Видео)
Пожинаем плоды "издевательства": Зеленский обратился к украинцам (Видео)
SkyUp доставит британцев домой: детали
SkyUp доставит британцев домой: детали
Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
Официально: Бой Джошуа - Пулев перенесен
Майли Сайрус и известный косметический бренд передадут $10 млн на борьбу с COVID-19
Майли Сайрус переведет $10 млн на борьбу с COVID-19

Зеленский рассказал, куда прежде всего, направят следующие грузы из Китая

Зеленский рассказал, куда прежде всего, направят следующие грузы из Китая
22:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Владимир Зеленский уточнил, что следующие грузы из Китая, прежде всего, направят в Тернопольскую и Черновицкую области.

Следующие грузы с медицинскими средствами из Китая направят прежде всего в Тернопольскую и Черновицкую области, поскольку там ситуация с распространением коронавируса сложнее.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в обращении 3 апреля, которое опубликовано в Telegram.

"Отдельно скажу, что следующие грузы из Китая будут прежде всего направлены в Тернопольскую и Черновицкую области, где ситуация очень сложная", - сказал Президент.

Он добавил, что медики города Дубно Ривненской обратили внимание, что врачи скорой помощи не обеспечены средствами индивидуальной защиты и в ответ из Киева отправили 1000 защитных костюмов и 6000 масок именно для медицинских работников.

"Но ДОЗ Ривненщины, распределяя средства среди медицинских учреждений региона, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос решен частично - переданы защитные костюмы, и сейчас врачи скорой помощи обеспечены масками", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в Запорожье работники экстренной медицинской помощи справедливо пожаловались на то, что их не включили в список медицинских работников, которые получат денежную надбавку за противодействие коронавирусу. "Это исправлено. Вчера Минздрав издал соответствующий приказ", - добавил Президент.

Президент: Распределение медсредств в регионах будет контролировать СБУ

Кроме того, Президент заметил в ответ на обращение врачей Одесского областного медицинского центра, к решению их вопросов привлечены ОГА и департамент здравоохранения: "Ранее это медицинское учреждение не было определено как госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. Расширяя список, было решено его добавить. Но сейчас на его базе нет приема пациентов с подозрением на COVID-19 и лечения больных. Мы понимаем все имеющиеся там проблемы. Туда уже доставлены респираторы и защитные костюмы, а состав медицинских работников будет усилен", - сказал Зеленский.

По его словам, вчера, 2 апреля, в больнице была группа эпидемиологов, которая провела подробный и необходимый инструктаж, в частности по перепрофилированию других отделений учреждения.

Напоминаем, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 138 новых случав.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Президент, Коронавирус, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В чем разница кашля при коронавирусе и простуде
02 Ранние признаки заражения коронавирусом
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 апреля
04 Узнайте о своей истинной сущности: психологический тест
05 Фомин день: приметы и обряды 3 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Германия пока не готова выходить из изоляции
Германия пока не готова выходить из изоляции
&quot;Слуга народа&quot; переболел коронавирусом
"Слуга народа" переболел коронавирусом
Украинские военные остались без основных отпусков
Украинские военные остались без основных отпусков
Обойдемся кефирчиком: напитки, которые вредно употреблять на ночь
Обойдемся кефирчиком: напитки, которые вредно употреблять на ночь
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь