Зеленский рассказал, куда прежде всего, направят следующие грузы из Китая

Новости Украины:Владимир Зеленский уточнил, что следующие грузы из Китая, прежде всего, направят в Тернопольскую и Черновицкую области.

Следующие грузы с медицинскими средствами из Китая направят прежде всего в Тернопольскую и Черновицкую области, поскольку там ситуация с распространением коронавируса сложнее.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в обращении 3 апреля, которое опубликовано в Telegram.

"Отдельно скажу, что следующие грузы из Китая будут прежде всего направлены в Тернопольскую и Черновицкую области, где ситуация очень сложная", - сказал Президент.

Он добавил, что медики города Дубно Ривненской обратили внимание, что врачи скорой помощи не обеспечены средствами индивидуальной защиты и в ответ из Киева отправили 1000 защитных костюмов и 6000 масок именно для медицинских работников.

"Но ДОЗ Ривненщины, распределяя средства среди медицинских учреждений региона, к сожалению, ошибся и ничего не передал экстренной медицинской помощи. Вчера вопрос решен частично - переданы защитные костюмы, и сейчас врачи скорой помощи обеспечены масками", - сказал Зеленский.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что в Запорожье работники экстренной медицинской помощи справедливо пожаловались на то, что их не включили в список медицинских работников, которые получат денежную надбавку за противодействие коронавирусу. "Это исправлено. Вчера Минздрав издал соответствующий приказ", - добавил Президент.

Кроме того, Президент заметил в ответ на обращение врачей Одесского областного медицинского центра, к решению их вопросов привлечены ОГА и департамент здравоохранения: "Ранее это медицинское учреждение не было определено как госпитальная база для лечения пациентов с коронавирусом. Расширяя список, было решено его добавить. Но сейчас на его базе нет приема пациентов с подозрением на COVID-19 и лечения больных. Мы понимаем все имеющиеся там проблемы. Туда уже доставлены респираторы и защитные костюмы, а состав медицинских работников будет усилен", - сказал Зеленский.

По его словам, вчера, 2 апреля, в больнице была группа эпидемиологов, которая провела подробный и необходимый инструктаж, в частности по перепрофилированию других отделений учреждения.

Напоминаем, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки были зафиксированы 138 новых случав.