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Гутцайт рассказал, когда власти вернут средства на спорт

Гутцайт рассказал, когда власти вернут средства на спорт
00:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, когда правительство вернет деньги на спорт.

Министр молодежи и спорта уверяет, что урезать зарплаты спортсменам и тренерам не будут.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что деньги на подготовку к Олимпиаде вернут из стабилизационного фонда после пандемии коронавируса, сообщает "Главком".

"Был разговор с премьером Денисом Шмыгалем. На данный момент у нас есть понимание, что деньги, которые были направлены на подготовку к Олимпиаде, будут направлены в стабилизационный фонд, а после того, как проблема с пандемией исчезнет, средства нам вернут. Соответствующее решение уже принято. Но пару дней назад у нас состоялась новая встреча. В результате мы договорились, что деньги, по которым я предоставил расчеты, с июня, если к тому времени прекратится карантин, будут выделены. Олимпийцы и паралимпийцы должны вести подготовку уже и сейчас. К Играм всего год. Никто урезать зарплаты спортсменам не собирается. Нам нужно поддержать их и тренеров, чтобы они могли тренироваться, не бросать спорт в этой тяжелой ситуации", - сказал Гутцайт.

Ранее борец греко-римского стиля и депутат от партии "Слуга народа" Жан Беленюк сообщил, что после победы над коронавирусом, финансирование спорта вернется на прежний уровень.

Напомним, Кабинет министров Украины предложил урезать бюджет спортивной отрасли на 55%. А представители 20 украинских спортивных федераций написали письмо Президенту Украины Владимиру Зеленскому по этому вопросу.

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Коронавирус, Вадим Гутцайт, Министр молодежи и спорта Украины.
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