Какие завтра праздники: традиции и приметы на 5 апреля

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 5 апреля.

Никонов день

Никон Печерский, память которого отмечается в этот день, жил в 11 веке. С 1078 по 1088 годы он был игуменом Киево-Печерского монастыря, основал церковь и монастырь Пресвятой Богородицы. Прославился как ученый-летописец.

На Киевской Руси это был день тщательной уборки — как в доме, так и в саду. По этому поводу говорили: "Дом не велик, а присесть не велит"; "Домашних дел не переделаешь"; "Дом хозяином велик". Рачительные хозяева белили печи, вытряхивали постели, меняли солому в матрацах, выносили мусор.

Также мыли лавки, полы и столы в доме — для этого часто использовали настой сушеной мяты. Мяту использовали и при заваривании чая, и при приготовлении кваса, и при выпечке пряников. Во многих деревнях мяту считали залогом хорошего сна — вешали её пучки в горницах.

Без мяты не обходились и в бане, куда шли после приборки. Этой травой устилали полки в бане, а её отваром поддавали пару. Так делали не только из-за приятного аромата, но и из-за антисептических свойств этого растения.

В садах на Никона начинали сажать яблони, рябину, черную и красную смородину. Также зазывали птиц — защитников от вредителей. Пернатых потчевали крошками, зернышками, льняным семенем.

Не забывали и о воде. Крестьяне обходили родники и ключи близ деревни и приговаривали: "Подземная водица, отмыкаем тебе пути вешние".

День геолога

Традиционно День геолога отмечается в ряде стран постсоветского пространства ежегодно в первое воскресенье апреля. Этот профессиональный праздник был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменование заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны.

Начало апреля, как время проведения праздника, было выбрано потому, что это период окончание зимних холодов и схода снега, когда у специалистов данной отрасли начинается подготовка к летним полевым работам и экспедициям.

Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком А.Л. Яншиным. А поводом для обращения послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции.

Геологией называют науку о строении Земли и истории ее развития. Основными объектами исследования геологии являются горные породы, в которых запечатлена и прослеживается геологическая летопись Земли. Также геология изучает современные физические процессы и механизмы, действующие на поверхности Земли и в ее недрах. Изучение различных процессов позволяет понять, каким образом происходило развитие планеты Земля в прошлом.

Международный день супа

Суп – первое блюдо и важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть важность этого блюда для здоровья человека, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.

История супа настолько же стара, как история кулинарии. Слово "суп" произошло от французского "soupe", а оно – от латинского "suppa", что в переводе – хлеб, размоченный в отваре или бульоне. Однако, суп как блюдо в сегодняшнем понимании, которое стало ежедневной едой, сложилось пять веков назад с появлением крепкой посуды, способной выдержать процесс приготовления. При этом, в холодных странах и регионах, суп возник гораздо раньше. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры.

Но мы говорим о супе, а не о варке, как способе приготовления пищи с целью термической обработки продуктов. Ведь суп – это "комплект" ингредиентов, создающих общий вкус и композицию. И хотя способы варки, традиции и рецептура супов складывались ранее, но широкое распространение в Европе и России супы получили к 18 веку. Позднее это блюдо распространилось по миру. Кстати, на Руси жидкие блюда сначала называли похлебками. Слово "суп" появилось только во времена Петра I. Отваром в древние века называли мясные, рыбные и овощные бульоны.

В национальной кухне любой страны существуют рецепты этого блюда. Суп готовят как летом, так и в зимний период. Супы помогают насытиться и восстановить силы, повысить тонус. А врачи уверены в полезности супов даже во время болезни, прописывая больному легкие бульоны и овощные супы для восстановления сил.

По мнению медиков, супы благотворно влияют на пищеварительную систему организма, стимулируя выработку ферментов и желудочного сока, являются профилактикой сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и даже онкологических заболеваний. Но важно помнить, что нельзя злоупотреблять мясными, рыбными и грибными супами тем, у кого повышенная кислотность желудочного сока и людям, склонным к образованию камней в почках и подагре.